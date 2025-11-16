國會外交出訪美國、巴拉圭 江啟臣：讓世界看見台灣

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委出訪美國及巴拉圭。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

立法院副院長江啟臣今（16）日率領國會跨黨派立委，啟程前往美國與巴拉圭進行國會外交。訪團此行除拜會海外台商，傾聽各方意見並進行交流之餘，也將與當地國會議員及政要會晤，藉此讓世界看見台灣、讓中華民國持續走向國際。

由藍綠白三黨組成的訪團今早自桃園國際機場出發，成員包括國民黨立委洪孟楷、黃健豪，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啟楷。江啟臣表示，訪團將先前往美國底特律參加北美洲台商總會活動，了解台商在海外的最新發展，也希望藉此與當地國會議員及重要政要交流。同時將參訪「護國神山群」在美廠區，以掌握台灣科技產業的全球布局與進展。

他提及，針對台美關係與整體國際情勢，尤其是台商的需要，立法院作為台商的娘家，訪團除傾聽台商意見進行交換，最重要的是希望能促進中華民國還有台灣在全世界經濟上的影響力，也要特別感謝台商朋友長期在海外為自己、為台灣也為中華民國打拚。

結束美國行程後，訪團將轉往巴拉圭。江啟臣強調，巴拉圭自1957年與我國建交至今已68年，是台灣少數且珍貴的重要盟友。」此行將與當地國會領袖及政府官員會晤，並視察台巴合作計畫，內容涵蓋教育、醫療、經濟、農業等領域，都是雙邊關係的根基。他期盼兩國合作能持續深化，讓邦誼更上一層樓。

