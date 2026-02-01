即時中心／林耿郁報導

立法院會期已經結束；民進黨立委范雲在臉書宣布，自己即將出訪澳洲展開國會外交，感謝澳洲國會議員對台灣的力挺，同時也將探討16歲以下社群禁令，以及澳洲的性平、同志等議題，更盼能與澳洲方面，交流防堵中國滲透的心得。

馬不停蹄，立法院會期結束不到一天，綠委范雲在臉書宣布，自己即將飛往澳洲進行國會外交；除了要當面謝謝IPAC前後兩位國會議員，不僅支持邀請蕭美琴副總統出席演講外，還在澳洲國會提案「支持台灣國際參與」並獲通過。

范雲表示，此行也將拜會澳洲的教育部副部長、坎培拉中小會校長協會以及教師工會，討論AI時代的各種教育議題，特別是引發國際社會高度關注的16歲以下社群媒體禁令。

除教育議題外，澳洲對性暴力受害者的補償計劃以及同志人權博物館，也是范雲將拜會了解的主題。

「澳洲是所有民主國家中最早開始警覺，立法防止中國對其民主的無聲滲透。」范雲此行把《無聲的入侵：中國因素在澳洲》這本書也帶上飛機閱讀，希望可以讓此行交流得更深入、更有收獲。





原文出處：快新聞／國會外交！綠委范雲啟程赴澳洲 將交流性平、中國滲透等議題

