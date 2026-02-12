國會大亂鬥！朝野10立委互告全被起訴 國民黨團：司法清算惡人先告狀

記者詹宜庭／台北報導

立法院過去發生數次肢體衝突，北檢今（12日）依傷害罪嫌起訴10名立委。（資料圖／記者楊士誼攝影）

立法院過去發生數次肢體衝突，北檢今（12日）依傷害罪嫌起訴10名立委，包括民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬，以及國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁。對此，國民黨團書記長林沛祥痛批，國民黨委員在衝突現場皆是為了維護議事正常運作、保護會議主席安全。民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺；王鴻薇也說會繼續告，尋求應有的正義。

林沛祥指出，國會乃民主政治之核心場域，議事攻防本屬制度內之正常運作。在衝突現場，民進黨立委多次以激烈手段企圖癱瘓議事、攻擊議事人員及主席，國民黨委員挺身而出，是為守護民主程序不被暴力干擾，所有動作皆基於維護議事功能之必要範圍，絕非外界刻意渲染的不法行為，將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。更令人震驚的是，司法機關面對國會衝突，竟展現極其荒謬的雙重標準。

林沛祥質疑，民進黨立委鍾佳濱對國民黨立委陳菁徽委員施以暴力衝撞，其行為已涉嫌殺人未遂；民進黨立委郭國文當眾搶奪議事秘書長公文，公然挑釁國會行政秩序，已明顯涉及妨礙公務。上述行為皆屬公訴罪，依法應由檢調主動偵辦，且相關畫面與事證均已為社會所見，為何至今卻未見積極作為？檢調機關對綠營暴行噤若寒蟬，卻對國民黨委員的職務行為窮追猛打，司法啟動的速度與力道形成強烈對比，已構成赤裸裸的司法雙標。司法本應是正義的最後防線，如今卻令人質疑是否正被政治化運用，淪為打壓異己、製造寒蟬效應的工具。

王鴻薇受訪時反問，「林楚茵有沒有被起訴啊？我比較關心林楚茵有沒有被起訴。剛剛看到前民眾黨立委林國成，他也被起訴，可見現在檢調針對前立委、現任立委都起訴。我個人部分，林楚茵有打我，是她先動手，如果林楚茵也被起訴的話，我未來還是會在司法上繼續做努力。」至於是否會與林楚茵和解？王鴻薇則說，「繼續告啊，因為她告我啊，對不對？還是要在司法上繼續尋求應有的正義。」

