國會女股神嚇壞華爾街！裴洛西大舉脫手「這2檔」股票 背後策略玄機曝

美國民主黨重量級領袖、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以其精準的投資眼光，長期被外界譽為「國會女股神」。《三立新聞網》曾報導，她在長達37年的政治生涯中累積投資獲利高達1億3370萬美元（約新台幣41.49億元），投資報酬率高達16,930%，遠超同期道瓊工業指數約2,300%的漲幅。根據「裴洛西股票追蹤器（Nancy Pelosi Stock Tracker）」最新整理，裴洛西近期已調整其投資組合，包括大幅出售科技龍頭股票。

裴洛西脫手這2檔股票 背後策略玄機曝

綜合外媒報導，追蹤器於週一（26日）在社交平台《X》（前稱Twitter）發文指出，裴洛西近期提交了總額約6,900萬美元（約新台幣21.7億元）的股票交易，其中包括賣出約5,000萬美元（約新台幣15.7億元）的蘋果（Apple）股票、約500萬美元（約新台幣1.57億元）的輝達（Nvidia）股票，以及約500萬美元的迪士尼（Disney）股票。

值得注意的是，裴洛西並未完全撤出市場，她同時布局選擇權。據報導，她買入約50萬美元（約新台幣1,572萬元）的蘋果長期認購期權（LEAPS）、約25萬美元（約新台幣786萬元）的輝達LEAPS，並各投入約50萬美元於Alphabet與亞馬遜（Amazon）的LEAPS。這顯示她透過選擇權策略，持續押注科技巨頭的中長期走勢。

消息一出，引發網友熱議，紛紛稱讚她的操作策略，「她似乎預期短期震盪，但看好長期走勢，這是一種鎖定利潤的策略」、「賣出現股去買LEAPS，這是魚與熊掌兼得的策略」、「她出售價值5,000萬美元的蘋果股票，同時押注長期認購期權，顯示對市場短期調整有所防範，但對長期前景仍充滿信心」。

