「國會女股神」裴洛西出手！減碼蘋果、輝達

▲美國民主黨前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），由於投資眼光精準、操作手段獨到，從政生涯中靠股市累積1億3370萬美元（約台幣41.49億元）獲利，被譽為「國會女股神」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國民主黨前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），由於投資眼光精準、操作手段獨到，從政生涯中靠股市累積1億3370萬美元（約台幣41.49億元）獲利，被譽為「國會女股神」，投資動向備受關注。最新申報內容顯示，裴洛西賣出大量蘋果持股以及不少輝達持股，但同時也買入蘋果和輝達的長期認購期權（LEAPS），顯示她短期看空、長期看多的投資判斷。

根據裴洛西最新申報資料，裴洛西揭露了約6900萬美元的股票操作，包括賣出5000萬的蘋果持股、約500萬美元的輝達持股與迪士尼持股；另外，同時買入了許多科技企業的長期認購期權，包括她剛賣出的蘋果與輝達，還有Alphabet和亞馬遜等等，同時還新建倉了環球資產管理公司聯博（AllianceBernstein）的股票。這似乎顯示裴洛西仍然看好科技股的長期前景，不過，裴洛西買入的長期認購期權金額顯然大大低於她賣出的蘋果和輝達持股金額。

國會女股神戰績顯赫 碾壓巴菲特

《紐約郵報》報導之前曾指出，裴洛西任職國會議員的37年間，其家族投資組合的資產規模從不到80萬美元飆升至超過1.3億美元，報酬率高達16930％，不僅遠勝過道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數等大盤同期表現，從2012年以來迄今，裴洛西的累積投資報酬率為949.9％，也碾壓巴菲特同期的444.6％報酬率。

裴洛西將在2027年本屆眾議員任期結束時退休，屆時她將無需再揭露個人股票投資操作，若想跟著「國會女股神」一起投資，可要把握最後所剩不多的時間。

