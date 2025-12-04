國會山莊報：匿名官員曝美軍攻擊毒船4次 2次目的為擊沉
一名不願透露姓名的美國官員3日上午向「國會山莊報」(The Hill)透露，在今年9月2日的攻擊行動中，美軍對一艘據稱走私毒品的船隻發動了四次攻擊，該事件目前正因國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)而引發爭議。這場行動是川普政府打擊所謂的「販毒恐怖分子」，最終造成船上11人死亡。
據報導，該名官員表示，美軍在9月2日對這艘據稱運毒的船隻進行了四次打擊，其中兩次目的是擊斃船上11人，另外兩次則是為了將船隻擊沉。這起事件在上周因外界曝光「第二次攻擊疑似針對初擊後的倖存者」，而引發外界更密切的關注。
川普政府於1日證實美軍對該船進行兩次攻擊，對此，川普總統表示，登船者與「阿拉瓜火車幫」(Tren de Aragua)有關聯，該組織是委內瑞拉的一個跨國犯罪組織，已被美國政府列為外國恐怖組織。赫塞斯2日表示，他當時沒有「逗留」觀看美軍的第二次攻擊，因他必須趕往另一場會議。赫塞斯告訴記者，他當天稍晚得知，美國特種作戰司令部(U.S. Special Operations Command)指揮官布拉德利(Adm. Frank Bradley)上將決定執行第二次打擊，事後他也公開為該名海軍上將辯護。
赫塞斯說，「布拉德利上將最終決定擊沉船隻並消除威脅，這是正確的決定。他擊沉了船隻，消除了威脅。這是正確的判斷，我們支持他。」赫塞斯還表示，第一次攻擊後他並未看到任何倖存者，因為該艘船隻當時已被大火全面吞噬。
布拉德利上將預定4日前往國會，向監督國防部這次攻擊行動的委員會高階議員進行簡報，說明這起攻擊行動。目前還不清楚的問題，是誰下令二次攻擊以及赫塞斯是否參與，隨著國會議員展開調查，尋求確定美軍是否行為合法之際，這些細節變得很重要。
自今年9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對船隻進行了至少21次打擊，造成至少83人死亡。
更多世界日報報導
移民局追「債」華人10年前來美產子被查
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人
其他人也在看
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 23
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 16
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 39
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 42
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 159
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 30
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 13
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
川普簽署《台灣保證落實法案》 外交部感謝
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)簽署「台灣保證落實法案」(TaiwanAssuranceImplementationAct)。對此，外交部今（3）日表示感謝，有助於確保...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台中群雄爭霸！ 楊瓊瓔.江啟臣呼聲高 小雞發文「選邊」站
台中市 / 綜合報導 2026台中選戰，綠營確定定於一尊，由綠委何欣純出戰，不過泛藍陣營登高者眾，除了藍委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣，同樣呼聲高，加上民眾黨不分區立委麥玉珍也表態角逐，台中小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，就率先發文力挺江啟臣，更呼籲黨中央儘快協調，避免基層過度焦慮。 才宣布有意接棒角逐台中市長，接著馬上合體現任市長盧秀燕，立委楊瓊瓔跟緊緊積極布局2026，立委(國)楊瓊瓔(11.29)說：「楊瓊瓔，準備好了。」但除了楊瓊瓔，國民黨籍還有立法院副院長江啟臣，呼聲也很高，地方小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，率先社群發文力挺江啟臣，也坦言地方湧現焦慮聲浪。台中市議員(國)陳文政說：「當然會焦慮啊，所以我們也是希望說避免初選的方式，(江啟臣)親自帶著我在市場拜票掃街，情意上我一定要，一定要，在第一時間，出來支持江副院長。」藍營內部雙雄爭鋒，民眾黨不分區立委麥玉珍也想挑戰，臉書再發文打空戰，表示我願意站出來，因為我愛這座城市。回顧2024大選不分區政黨票，國民黨拿下三成四，民進黨也接近，民眾黨則有近兩成五得票，若藍白沒整合，綠營有機會一搏，而藍營內部人選，江啟臣楊瓊瓔在立委選戰中，也都拿下超過五成得票，確實有基層實力，但江啟臣連任4屆沒有中斷，泛藍混戰下綠營持續進攻拚翻轉。立委(民)何欣純說：「市政辦公室呢大致籌備完成，開始試營運，也即將在這個月底，12月月底，向所有的市民朋友來公開。」檯面上群雄爭鬥，台中市搖擺州，最後誰能入主市府，目前還沒個譜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話