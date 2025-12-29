國會年度代表字「毀」 公督盟：民主自我修復仰賴公民持續監督

公民監督國會聯盟今於立法院群賢樓外舉行記者會，批評國會烏龍質詢頻繁上演，院長協商淪為過水程序，由國民黨、民眾黨主導的立法院更屢次踐踏程序正義。(記者塗建榮攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕本屆立委任期即將屆滿2年，公民監督國會聯盟今於立法院外舉行記者會，批評國會烏龍質詢頻繁上演，院長協商淪為過水程序，由國民黨、民眾黨所主導的立法院更屢次踐踏程序正義，相關作為已被憲法法庭宣判違憲，且來自中國紅色勢力對台灣民主體制的威脅逐漸浮現。公督盟也邀集上百名公民票選出立法院年度代表字「毀」，凸顯民主憲政危機！

公督盟指出，當前國會惡意政治攻防不斷，延會頻繁卻議事效率低落，甚至連明年度總預算案至今仍一毛未審。面對國會僵局，行政院長以「不副署」回應，在野黨則拋出「彈劾總統」主張，使得朝野對立持續升高；所幸，停擺超過一年的憲法法庭於年底重啟，並宣告相關法制部分違憲，為紛亂憲政局勢帶來一線曙光。

公督盟表示，年度代表字由「毀」字以51%得票率獲選，凸顯出公民對國會不斷違法擴權與陷入僵局有極大擔憂。第二名則為獲得43%得票率的「滲」，表示公民也日益感受到立法院的紅色滲透及國安危機對民主體制與台灣主權所帶來的風險。

公督盟批評，近年中國惡意滲透與共諜案消息頻傳，國會助理也不分政黨遭到滲透，而立法院國安漏洞百出之際，在野黨立委竟還頻頻阻擋國安法案、刪減國防預算，甚至試圖修改國籍法、民代貪污助理費除罪化，讓紅色勢力更有機可趁。

另外，公督盟指出，今年十大新聞由「114年初總預算審查之亂，亂刪、亂凍，導致法定預算金額算不出來，政院提覆議補救，遭立法院國、眾兩黨否決！」從上百則立法院新聞中，獲得76%的得票率，是今年台灣公民對立法院最印象深刻的事件。

公督盟鄭重警告，人民沒有義務為立法院怠惰失職買單，呼籲朝野應在兼顧民主制衡與監督下，以全體國民福祉為優先考量，盡速進行總預算審查。「全民共同訴求，立法院別再亂卡！惡意癱瘓政府運作，摧毀台灣民主韌性！」

公督盟自2008年起，每年年底都會舉辦「立法院年度代表字及十大新聞」票選活動，至今已邁入第16年。綜觀2025年立法院入選的十大新聞，內容正好呼應得票最高的前三名代表字「毀」、「滲」、「卡」。

公督盟批評，本屆立法院屢屢踰越憲法規範職權，不僅違反程序正義、創下史上最長延會紀錄，更導致總預算、重要法案與人事案頻頻卡關，凸顯國會運作失序的嚴重性。公督盟強調，民主的自我修復仰賴公民持續參與監督，當立法院無法進行理性的辯證與討論，公民社會更應站出來，讓民主韌性得以發揮！

