國會戰隊、逾萬民眾熱情相挺造勢 徐欣瑩起手式展現強悍陸戰實力

【民眾新聞網方健龍新竹報導】國民黨新竹縣長初選急遽升溫，昨天（10日）副縣長陳見賢昨（10）日在竹東鎮造勢，號召3000人到場力挺。立委徐欣瑩今（11）日在湖口鄉首場造勢，號稱湧進萬名支持者熱情相挺，展現強大陸戰能力！由國民黨立院黨團組成「國會最強戰隊」現身站台，加上在地百位村里長到場力挺，選舉造勢場面相當可觀。

立委徐欣瑩今天首場大型造勢活動選在本命區的湖口鄉，原本預計7000人到場，但支持者不斷湧入，支持群眾擠爆造勢場，會場更喊出擠進萬人，展現徐欣瑩的強大陸戰能力，絲毫不輸對手陳見賢！

廣告 廣告

號稱國民黨立院黨團「國會最強戰隊」，今天由黨團書記長羅智強率領王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台。羅智強推崇徐欣瑩具備「專業、能力、戰力」，身為台灣首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長；呂玉玲則以客家話力挺，肯定其推動「零排放」守護霄裡溪環境；王鴻薇更為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義；AI立委葛如鈞則強力背書「沒有新竹就沒有AI，只有徐欣瑩能領航科技新竹！」洪孟楷強調，徐欣瑩在黨團面臨罷免攻擊時雪中送炭，展現極致團結，承諾未來徐入主縣府，黨團必傾全力爭取預算，實現「中央地方完美連線」。

前立委林為洲更現身喊話中央，黨內初選要公平公正，由於造勢場旁就是國民黨湖口黨部，林為洲也喊話現在辦初選，請所有黨工和幹部們，都要公平公開，林也呼籲徐欣瑩支持者接到全民調電話就是「唯一支持徐欣瑩」！

徐欣瑩上台感性說，科學腦處理縣政、定力心對抗利益誘惑！除了感謝鄉親承受壓力出面支持，也提到在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。徐欣瑩強調「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。

對於最近面臨宗教攻擊，徐欣瑩說明學習打坐禪定已經快30年，蘋果創辦人的賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方。「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。針對未來新竹縣縣政，將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。

迎來2026，徐欣瑩指出，「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長，以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。

徐欣瑩再次強調，國民黨的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將，她呼籲鄉親支持「正派、專業」的選擇，讓新竹贏在團結致勝的起手式！

《圖說》前立委林為洲（左三）現身造勢會場喊話中央，呼籲國民黨黨內初選要公平公正。（圖／徐欣瑩辦公室提供）