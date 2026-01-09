國會挺徐欣瑩參選新竹縣長 藍委齊聚高喊「新竹一定贏」

立委們送上祝福，齊聲力挺徐欣瑩參選新竹縣長。





立法委員徐欣瑩將於1月11日在新竹縣湖口鄉舉辦首場大型造勢活動。立法院國民黨立委們9日上午於群賢樓展現空前大團結，由黨團書記長羅智強領軍，號召逾近40位同黨立委共同出席「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會。立委們一字排開，齊聲力挺徐欣瑩參選新竹縣長，強調徐欣瑩是兼具「科技專業」與「問政實績」的最佳人選。

立法院現場，院長韓國瑜特別送來花束祝福，一句「心想事成」展現出院長對這位國會同事的深厚情誼。黨團書記長羅智強在致詞時強調，徐欣瑩在國會的好人緣有目共睹，今日出席的規模展現了國民黨團的革命情感。他指出，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。

面對近期選戰中的抹黑攻擊，徐欣瑩對挺身支持的近40位立院戰友，以及韓國瑜院長的溫馨祝賀表達深切感謝。她指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠。她強調，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。

針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

針對11日的造勢活動，徐欣瑩說，將配合鄉親動員，展現基層實力。呼籲支持者一同守住新竹的「藍天」，為國民黨延續執政版圖。對於黨內初選，徐欣瑩表示，鄭麗文主席昨日針對縣市長人選提出了三項至關重要的標準：第一，要能夠在選戰中勝出；第二，要具備推動「藍白合」的整合實力；第三，在選舉期間須經得起考驗，不受到民進黨司法手段的影響。徐欣瑩重申，她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天。



