國會擴權癱瘓行政…沈伯洋指藍營推立院兩岸小組「想取代總統職權」：等於兩岸未來是立院處理，行政權蕩然無存

民進黨立委沈伯洋近期遭中國加大力度針對，放話要全球追捕，對此我國外交部、陸委會也連聲譴責，總統賴清德也呼籲立法院長韓國瑜應捍衛自家立委，不料收到的回應卻是要求撤回「境外敵對勢力」說法，引發巨大輿論。沈伯洋今（17日）上電台節目《新聞放鞭炮》針對此事說明，他指出藍白拿下國會多數後，意圖擴大權力「甚麼事都要管」，連總統權力也要下手。他批評，國民黨團建議的兩岸對策小組其實就是總統或陸委會的職權，若實施等於未來兩岸是立院處理，行政權蕩然無存。

沈伯洋指出，韓國瑜最大的問題，像是民眾黨有兩年條款，會有新遞補的立委上來，其中就有一名是中國籍配偶，那時候他就主張依法該名中配不能來當立委才對，但韓國瑜可以說國會自治，而人就開始進立院辦公、也不阻擋，沒有罰則要怎麼辦？沒方法可以阻止立法院長做這件事情。



沈伯洋表示，因為藍白拿下國會多數，想要把整個國家拿下來，甚麼事都由立院來管，等同是「立院最大」。他說，因此他們去癱瘓不管是監察院、行政院、任何行政機關，其中一個目的就是想取代總統職權。



對此，沈伯洋解釋，總統是由人民選出，具有民意基礎，並擁有國防、外交職權，但藍白之前在提案時，有好幾次想把總統的權力拿掉，更去砍總統府預算；而立院過去曾設立過的兩岸事務因應對策小組，其實是總統或陸委會的職權，訂了這個小組等於兩岸未來是立院來處理，行政權消失。



談到人遭中國通緝，國家能夠如何協助保護，沈伯洋說，政府也知道中國現在的言行比較是象徵性意義，畢竟中國內部當前很不穩，因此對外發言越來越強硬，除了說要通緝他之外，對日本首相高市早苗的批評也是不堪入耳。



沈伯洋也說，我國行政機關反應很快，事情一發生時，警政署、國安會、國安局、調查局都有提醒他要如何注意安全，外交部、陸委會、總統賴清德也陸續發表聲明，而外交部和陸委會相當重視此事，表示會向國際發聲，同時也聯絡被中國拿來威脅的國際刑警組織。



但對於立法機關，沈伯洋說，自己去年不斷在說，傅崐萁有次帶了17名立委赴中，那傅有無可能下次帶過半立委過去，並宣稱代表台灣過半民意來簽署和平協議，如果這種情景發生要如何阻止？理論上當然可以用兩岸條例處理，但他們人都過去對岸簽協議了，上一個簽的是西藏，說台灣會因此西藏化算好聽一些，「澳門化」還比較有可能。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

