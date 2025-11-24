國會暴亂獲赦 44歲男佛州猥褻兒童 企圖用賠償金賄賂受害者

佛羅里達州官員表示，44歲男子強森(Andrew Paul Johnson)曾因涉入2021年1月6日國會暴亂遭定罪，後獲川普總統赦免。但他今年8月因猥褻未成年人等多項罪名在田納西州落網，隨後引渡至佛州受審。法院文件指出，強森甚至企圖利用預計於明年1月6日發放的賠償金賄賂被害人，阻止被害人揭發他的惡行。

「國家廣播公司新聞網」報導，強森遭控猥褻或挑逗騷擾(lewd/lascivious molestation)、猥褻或挑逗騷擾暴露，以及散播有害未成年人的內容等罪名。

廣告 廣告

川普今年初就任以來，赦免與2021年國會暴亂的1500多名相關人士，而強森正是其中之一。

逮捕宣誓書顯示，赫南多郡(Hernando County)警長辦公室今年7月接獲報案，指兩名未成年人「面臨猥褻與挑逗騷擾行為長達數月」，警方隨即展開調查。警方文件提到，員警與被害人母親交談時，這名母親說她檢查兒子的 Discord社群平台對話紀錄後，發現兒子與強森有「不當」來往，她進一步詢問兒子是否曾遭強森言語或行為騷擾。

宣誓書內容指出，這名青少年透露，2024年4月至10月期間，強森三度猥褻他，而他當時僅11歲。

證詞顯示，青少年質問強森時，強森向他道歉，但警告他不得告訴任何人，「否則會害他(強森)惹上麻煩」。強森還寄送一台iPhone手機給這名青少年，要求他保密。

警方表示，Discord聊天紀錄顯示，強森多次趁機溜進青少年的家中，帶食物給他並陪他玩耍。

警方文件並寫道，強森向青少年吹噓，自己因為2021年1月6日闖進國會大廈且獲特赦，並因此可領到1000萬元賠償。強森甚至聲稱已在遺囑中指定該名青少年為繼承人，讓青少年得以在他死後繼承他的所有財產。

宣誓書指出，強森此舉意在阻止被害人揭發他的犯行。

司法部文件顯示，強森2022年因為涉及國會暴亂而被捕，他面臨破窗闖進國會大廈等四項指控；當時案件的法庭文件顯示，自稱「美國恐怖分子」和「驕傲國會攻擊者(j6er)」的強森涉犯超過四小時的「擾亂秩序和破壞行徑」。

更多世界日報報導

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關