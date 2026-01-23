國會暴動事件帳戶慘被關！川普怒告摩根大通 索賠50億美元

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不滿美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）在2021年國會暴動事件後，基於政治動機關閉其個人及旗下企業帳戶，於美國時間22日正式向法院提起訴訟，並求償高達50億美元（約新台幣1600億元）。

美國總統川普（Donald Trump）提告美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）。（圖／白宮Ｘ）

根據美聯社報導，川普已在佛羅里達州邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）法院提出訴訟，指控摩根大通於2021年2月突然關閉他及其名下多個帳戶，僅提前60天通知，卻未說明任何原因。

廣告 廣告

起訴狀指出，川普主張摩根大通及其執行長戴蒙（Jamie Dimon）的決定，導致他與旗下企業的資金往來遭到切斷，不僅影響企業正常營運，也迫使相關公司緊急另覓金融機構、重新開設帳戶，甚至被迫與其他銀行簽署條件較不利的業務協議，對其事業造成重大衝擊，因此提出高達50億美元的求償。

對此，摩根大通回應表示，關閉相關帳戶是因為其對銀行構成潛在的法律或監管風險，「我們對此感到遺憾，但相關規定與監管期待，往往迫使我們必須採取這類行動」，以防止銀行體系被武器化。

摩根大通也強調，尊重川普提起訴訟並為自身權益主張的權利，但公司認為該訴訟「毫無根據」，並將在法院中積極為自身辯護。

更多FTNN新聞網報導

川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地

八國關稅臨時喊卡 川普見NATO秘書長就格陵蘭問題達成初步協議

爭奪格陵蘭再掀關稅戰？歐盟議會考慮暫停對美貿易協議反制

