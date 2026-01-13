國會有內賊！美系統管理員「5個月偷拿240支公務手機」 拿去變現480萬落網

美國眾議員一名系統管理員，利用職務之便，「海捲」約240支政府公務手機。（示意圖，由AI生成）

美國國會驚傳重大的職務侵佔案！一名曾任職於聯邦眾議院的系統管理員，利用職務之便在短短5個月內，神不知鬼不覺地「海捲」約240支政府公務手機。美方檢察官週一指出，這批手機總價值高達15萬美元（約新台幣480萬元），該名男子目前已被正式起訴並逮捕歸案。

職權成了提款機？系統管理員監守自盜

根據《NBC》報導，華盛頓特區檢察官辦公室釋出的法庭文件顯示，住在馬里蘭州的桑瑟蘭（Christopher Southerland），在2023年1月至5月期間，擔任眾議院運輸與基礎建設委員會的系統管理員。

身為管理員，他有權為委員會約80名幕僚訂購公務手機。然而檢方指控，他竟將其中240支手機直接寄往自己家中，隨後迅速轉手套現。

銷贓手段超狡猾？竟要求當鋪「拆件賣」避監控

桑瑟蘭的犯罪手法相當老練。檢察官指出，他將其中200多支手機賣給家附近的當鋪，且為了規避眾議院內建的遠端監控軟體，他還特別叮囑當鋪員工將手機「拆解成零件」販售，試圖以此方式斷開追蹤鏈，讓國會資安系統無法偵測到手機下落。

敗在這一台！eBay買家「一開機」驚見國會電話

儘管桑瑟蘭自認天衣無縫，但這場騙局最終竟毀在其中一支「被整台賣出」的手機。據了解，其中一名買家從eBay購入該手機後開機，螢幕竟赫然跳出「美國眾議院技術服務中心」的維修電話。買家察覺有異撥打電話確認，這才讓國會發現大批公務手機早已下落不明，整起內部竊案因而曝光。

國會資安亮紅燈？內賊被捕恐面臨重刑

桑瑟蘭已於上個月遭到起訴，並於上週被正式逮捕。雖然其公設辯護人尚未對此發表評論，但負責此案的檢察官皮洛（Jeanine Pirro）強調，被告涉嫌蓄意侵佔政府財產，最高將面臨重刑處分。

這起案件也引發美國輿論對國會內部行政管理漏洞的質疑，為何短短5個月內訂購數量出現如此異常，卻未能在第一時間被稽核系統攔截？

