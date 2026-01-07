國會監督邁入 AI 時代！口袋國會發表「AI 在國會」應用系統

【記者 沁諠／台北 報導】國會監督正式迎來 AI 智慧化新時代。口袋國會與 21 世紀基金會今（6）日於台大校友會館共同舉辦「AI 在國會」應用發表記者會暨年度論壇，吸引國民黨、民進黨、民眾黨等跨黨派立委，以及國會與公民團體代表齊聚一堂，共同見證人工智慧結合國會監督的關鍵里程碑。

本次發表的核心亮點「AI 在國會」應用系統，由 21 世紀基金會與口袋國會攜手開發，結合最新自然語言問答技術，深度串接立法院議事公開資料庫。透過語意分析與資料量化處理，使用者只需以日常語言提問，即可快速掌握特定立委在特定議題上的發言脈絡、立場趨勢與問政重點，大幅降低資訊門檻，提升公民監督的效率與精準度。

立法院秘書長周萬來出席致詞指出，美國國會早已導入 AI 協助運作，但同時也伴隨資安與治理風險，因此「制度化」與安全設計至關重要。他強調，AI 應作為輔助工具，而非取代人類判斷，最終決策仍須由人類負責。

台灣民主基金會執行長廖達琪則以「SMART」與「SLOW」兩組關鍵指標，說明智慧國會的發展方向。她指出，智慧國會治理原則，包含確保資安與資訊安全（Security）、促進多方利害關係人協作（Multi-stakeholder）、善用人工智慧提升立法品質（AI）、強化回應民意與責任治理（Responsiveness / Responsible），同時，提升國會運作的透明性及與跨黨派合作，也是AI整合的基礎。

21 世紀基金會副董事長高思博表示，推動「AI 在國會」應用的初衷，在於回應長期存在的資訊不對稱問題。他指出，口袋國會於去年立案成立後，承擔起時代使命，透過 AI 技術讓大眾能更快速、有效理解國會運作，進一步強化台灣民主的透明與可信度。

國民黨立委翁曉玲認為，AI 已逐步成為立法院日常工作的輔助工具，未來若能透過制度化培訓，將有助於紓解人力負擔、提升行政效率。國民黨立委葛如鈞指出，AI 能夠有效協助整理法案與預算資料，讓立委與助理能更快掌握重點，提升問政品質。民進黨立委伍麗華也特別提到，身為原住民族立委，期待 AI 能成為促進多元觀點被看見的工具。

活動後半場的年度論壇以「智慧國會與 AI 的功能與展望」為題，邀請國民黨立委葛如鈞、民進黨立委伍麗華、民眾黨前立委張其祿、台灣國會評鑑董事長吳世昌，以及英國西敏寺基金會主任陳思安等人進行深度對談。與會者普遍認為，AI 導入國會的關鍵不僅在於效率，更在於資料準確性、倫理規範與責任設計，未來若能結合民意資料與評鑑機制，將有助於深化民主治理。

口袋國會理事長莊文忠指出，「AI 在國會」不僅是一項技術展示，更是一個關於民主未來的重要提問。如何在創新與風險之間取得平衡，讓科技真正服務公共利益，將是台灣邁向智慧民主的重要課題。透過 AI 與大數據的力量，國會不再遙不可及，而是能真正「裝進每一個人的口袋」。

「AI 在國會」應用系統已正式上線，民眾可透過系統實際體驗 AI 協助理解國會運作的全新方式，系統請見：https://pocketcongress.cmindline.com/?p=index。（照片口袋國會提供）