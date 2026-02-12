國會藍綠大亂鬥「推擠、掌摑、霸佔主席台」 謝龍介、柯建銘等10人遭起訴

去年5月17日為搶占主席台，立委在國會上演近身肉搏。（資料畫面）

立法院朝野立委在2024年間，因《立法院職權行使法》、《選罷法》及《公投法》審議過程中多次發生衝突，包括霸佔主席台、推擠搶登記等事件，台北地檢署於今（12日）公告偵查終結。國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵等10人，分別被依傷害、過失傷害及強制罪起訴。

檢方起訴指出，2024年5月17日晚間，國民黨團為維護主席台，排成人牆阻擋民進黨團希望先實質討論的動作；雙方在議場內對峙，綠營立委邱志偉突破藍營人牆時，被謝龍介、廖偉翔等推擠，導致邱頭部外傷併腦震盪、頸部鈍挫傷。另綠營沈伯洋爬越人群進入議場時，被藍營立委拉扯衣物摔落，頭部及四肢受傷；郭國文站上長桌時，被黃仁推倒造成尾椎骨折。

廣告 廣告

5月24日上午，綠營林淑芬在議場懸掛布條時，與民眾黨立委麥玉珍發生肢體衝突，林淑芬揮打麥玉珍臉部，麥玉珍腳踹林淑芬但未命中，事後雙方分別提告。7月8日內政委員會審查《公職人員選罷法修正草案》時，林淑芬與王鴻薇、林楚茵等立委也因爭搶座椅互推互拉、掌摑甚至踹人，均提出傷單並提告。

3月25日晚間，國民黨提案公投時，民進黨團總召柯建銘以伸縮枴杖敲桌，不慎擊中徐巧芯右手肘，造成鈍挫傷，檢方依過失傷害起訴。

檢察官指出，依司法院釋字435號解釋，立法委員在院內言論與表決受憲法第73條保護，但若涉及與職權無關的肢體衝突或傷害他人行為，則不受此保障。此外，部分立委提出的控告，包括郭國文控告洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲推下主席台，以及陳亭妃控告徐巧芯在登記時推踹他人等案件，經查證犯罪嫌疑不足，已處分不起訴。

★《鏡新聞》提醒您：不良行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

蔡英文任內南加州行程被監控 65歲華裔男擔任中共代理遭美法院判4年

中共混合戰升溫、防斬首威脅 美專家籲正副元首分開行程

高金素梅辦公室遭搜 立院證實檢方已知會：不清楚詳細案由