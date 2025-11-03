國會衝突遭陳培瑜提告！ 5藍白委出庭全否認「為保護她才抬出去」

立法院去年底審查憲訴法等三案朝野爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委陳培瑜控告國民黨立委陳玉珍、徐巧芯等5人涉嫌傷害，今（3）日北院召開準備程序庭。五名被告立委出庭時一致否認犯行，陳玉珍則提重新勘驗證據，但考量法院業務繁重，所以如果對方同意自己也有意願和解。

去年12月20日立法院審查憲訴法、財劃法、選罷法三大案時，朝野意見分歧，釀成嚴重肢體衝突，陳培瑜指控國民黨立委包圍她，把她拖離主席台區域，憤而對四位國民黨立委與一位民眾黨立委提出傷害告訴。

去年立院爆發朝野衝突，陳培瑜遭多人合體抬走。圖／台視新聞（資料畫面）

在法官的要求下，陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲、邱若華以及林憶君，五位被告皆親自出庭，但一致否認所有傷害犯行，聲稱所有行為都是為了保護陳培瑜。

陳玉珍更當庭還原，自己是先被陳培瑜壓住，加上當時現場有許多倒下的椅子，擔心雙方受傷，才會把陳培瑜抬出議場。

陳玉珍強調，「絕對不是如陳培瑜所說的要對她做蓄意傷害行為」，同時要求法官重新勘驗證據。只是卻也被陳培瑜律師質疑勘驗都有依規發函，是被告自己未到，難道是勘驗結果對自己不利，才要求全部重新來過？

徐巧芯針對指控則說，「當時是要讓陳培瑜能夠在最安全、最不會受到傷害的情況下離開現場，讓立法院能夠順利的開會，所以我好心成這樣子，竟然還要惡人先告狀。」

挨告的藍委異口同聲稱沒有傷害意圖，反控是民進黨先違規占領主席台，才導致後續的肢體衝突，不過這辯方說詞陳培瑜無法接受，她呼籲對方盡快道歉接受懲罰，勿扭曲事實，才是成熟法治社會該有的作為。

徐巧芯否認指控，強調自己用意良善。圖／台視新聞

台北／蔡昀彤、彭以德 責任編輯／洪季謙

