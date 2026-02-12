國會衝突7藍委遭起訴 國民黨團轟綠發動司法清算：決不退縮

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院朝野立委在前年多次在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後互相提告，台北地檢署今（12）日公告9件相關案件偵查終結，藍綠共有10立委被起訴，其中藍營佔7人。對此，立法院國民黨團書記長林沛祥今天發表嚴正聲明，表達最強烈抗議與譴責。林沛祥痛批，國民黨委員在衝突現場皆是為了維護議事正常運作、保護會議主席安全，民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

林沛祥指出，國會乃民主政治之核心場域，議事攻防本屬制度內之正常運作。在衝突現場，民進黨立委多次以激烈手段企圖癱瘓議事、攻擊議事人員及主席，本黨委員挺身而出，是為守護民主程序不被暴力干擾，所有動作皆基於維護議事功能之必要範圍，絕非外界刻意渲染的不法行為。將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。

更令人震驚的是，司法機關面對國會衝突，竟展現極其荒謬的雙重標準。林沛祥質疑，鍾佳濱委員對陳菁徽委員施以暴力衝撞，其行為已涉嫌殺人未遂；郭國文委員當眾搶奪議事秘書長公文，公然挑釁國會行政秩序，已明顯涉及妨礙公務。上述行為皆屬公訴罪，依法應由檢調主動偵辦，且相關畫面與事證均已為社會所見，為何至今卻未見積極作為？

林沛祥痛陳，檢調機關對綠營暴行噤若寒蟬，卻對國民黨委員的職務行為窮追猛打，司法啟動的速度與力道形成強烈對比，已構成赤裸裸的司法雙標。司馬昭之心，路人皆知；件件指向清肅在野黨。司法本應是正義的最後防線，如今卻令人質疑是否正被政治化運用，淪為打壓異己、製造寒蟬效應的工具。

林沛祥強調，民主制度容許立場不同、意見激烈，但絕不容許以濫訴方式進行政治報復，更不容許以司法程序干擾國會職權運作。若動輒以刑事告訴對待議事攻防，將使立法委員難以依法行使監督與表決權，形同變相限縮國會權力，對憲政秩序與權力分立原則造成實質侵蝕。

最後，林沛祥書記長嚴正警告民進黨政府，切勿試圖以濫訴達成政治目的、製造寒蟬效應。國民黨團將全力支持遭提告委員依法捍衛清白，並作為全體黨員最堅強的後盾，面對任何司法清算絕不退縮，誓言守護國會尊嚴與台灣的民主法治。



