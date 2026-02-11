國會議員淪統戰樣板？高金素梅「親中黑歷史」全被掀

政治中心／劉宇鈞報導

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金到案。台灣青年世代共好協會理事長張育萌起底高金素梅過往行徑，狠酸高金「去中國像進家裡廚房」，如今被搜索真的不意外。

張育萌發文表示，高金素梅其實是首創「原住民交流」當統戰樣板的政客，2009年8月，莫拉克風災重創台灣中南部，高金卻接受國台辦邀請，帶破百人的「台灣原住民族代表團」到北京見時任領導人胡錦濤，在北京時，高金不忘消費台灣的災情，稱「總書記一直到每個大陸同胞的愛心，讓我們感受非常深刻」。

張育萌提到，隔年高金素梅再帶破百位災民，到四川參觀災後重建經驗，見了四川省委副書記李崇禧，高金還去北川地震紀念館、都江堰，都是重建的震災區，這跟莫拉克造成的風災有何關係？後來高金不演了，2012年直接帶團到雲南見統戰部長黃毅，也表態「雲南和台灣豐富多采的少數民族文化有著天然的淵源和聯繫」，還說「中華民族優秀文化的一部分」。

張育萌指出，那年8月，高金素梅給20位四川的學生發放74000元人民幣的「助養金」，相當約33萬台幣；2013年，高金一行人浩浩蕩蕩到海南島，見海南省台辦主任劉耿；2014年，高金又組太魯閣族和阿美族的16人原住民訪四川，學生直接叫高金為「高媽媽」。

張育萌續指，2015年，高金不怕總統大選只剩不到一年，堅持到北京見政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍，還有北京市委書記郭金龍，當場喊出「兩岸同胞能夠共圓中華民族偉大復興的中國夢」。

張育萌也說，他最不能接受的是，那年8月底，高金素梅竟然跑去參加中國的「九三閱兵」，這完全是價值錯亂，在記者追問下，高金竟然說出「對我來說只有『是不是朋友的問題』」、「限制台灣原住民族交朋友，就是限制台灣原住民族的發展，就是要把我們永遠困在貧窮落後」。

張育萌直言，2019年6月，香港反送中運動達到最高峰，高金素梅不但到北京參加「兩岸關係與民族復興」座談會，還直接發表「五項共同倡議」，更在座談會見國台辦主任劉結一，還說兩岸各民族同胞要「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。

張育萌強調，看到北檢指揮「調查局國安站」搜索高金素梅，他還真的不意外，第一反應是「終於呀」。不知道怎麼會有台灣的國會議員，去中國像進家裡廚房一樣？

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

