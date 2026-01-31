即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

九合一大選倒數301天，民進黨立委吳沛憶今（31）日陪同尋求連任的同黨資深台北市議員劉耀仁，前往萬華區市場掃街拜票，並向民眾發放紅包、發春聯，提前拜年。談及選情，劉耀仁坦言，自己長期面臨民調「名列前茅」卻在投票結果落後的困境，希望這次能獲得更多支持，延續國會與議會連線的優良典範。





根據民進黨中央公告，台北市第五選區（中正、萬華）議員初選預計將提名4席（含女性保障）議員參選人；目前檯面上除了劉耀仁、洪婉臻爭取出線競選連任外，還包含聲勢頗高的媒體人馬郁雯、全民運動推廣協會理事長康家瑋與政治評論員張銘祐競逐。

今早8時起，劉耀仁在吳沛憶的陪同下，前往國興、東門等市場掃街拜票，並於直興市場接受媒體聯訪，回應選戰議題。

針對上次選舉期間民調第一，但最終選舉開票得票未達設定目標一事，劉耀仁受訪時不諱言，這是他長期以來的痛苦，民調「名列前茅」也不是自己能掌握的，但通常反應在大選時會讓他落後，其中的苦真是說不盡，這次也是他再次參選市議員。

他強調，此次一樣會秉持著首次參選的初心，而且一定會比新人更認真，表現出這幾屆擔任議員以來從不鬆懈、為民服務的態度，一步一腳印、按部就班的來打這次初選，甚至是以後的大選，非常感謝吳沛憶今天陪同掃市場，向各位民眾拜個早年。

劉耀仁說，長期以來他跟吳沛憶的服務案不下數十件，這是非常典型的國會議會連線非常好的典範，相信這種服務模式，會帶給中正萬華所有選民非常好的服務品質。

吳沛憶則指出，每一年她都會跟耀仁議員都會到市場發春聯，也跟大家拜早年，聽聽民眾對於地方有什麼期待，平常更會一起在地方會勘，因為萬華區算是老城區，有許多建設真的需要北市府與中央一起合作，包含車站改造、台電相關建設、停車場空間等。

她希望，中正、萬華選區內，在市議會有很認真的民代，然後中央也能一起合作，其實就是期盼讓大家可以感受到地方民代，真的是有為地方來著想。





原文出處：快新聞／國會議會最強連線！吳沛憶陪同發春聯拜票 劉耀仁：我會比新人更認真

