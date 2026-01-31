國會議會最強連線！吳沛憶陪同發春聯拜票 劉耀仁：我會比新人更認真
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
九合一大選倒數301天，民進黨立委吳沛憶今（31）日陪同尋求連任的同黨資深台北市議員劉耀仁，前往萬華區市場掃街拜票，並向民眾發放紅包、發春聯，提前拜年。談及選情，劉耀仁坦言，自己長期面臨民調「名列前茅」卻在投票結果落後的困境，希望這次能獲得更多支持，延續國會與議會連線的優良典範。
根據民進黨中央公告，台北市第五選區（中正、萬華）議員初選預計將提名4席（含女性保障）議員參選人；目前檯面上除了劉耀仁、洪婉臻爭取出線競選連任外，還包含聲勢頗高的媒體人馬郁雯、全民運動推廣協會理事長康家瑋與政治評論員張銘祐競逐。
今早8時起，劉耀仁在吳沛憶的陪同下，前往國興、東門等市場掃街拜票，並於直興市場接受媒體聯訪，回應選戰議題。
針對上次選舉期間民調第一，但最終選舉開票得票未達設定目標一事，劉耀仁受訪時不諱言，這是他長期以來的痛苦，民調「名列前茅」也不是自己能掌握的，但通常反應在大選時會讓他落後，其中的苦真是說不盡，這次也是他再次參選市議員。
他強調，此次一樣會秉持著首次參選的初心，而且一定會比新人更認真，表現出這幾屆擔任議員以來從不鬆懈、為民服務的態度，一步一腳印、按部就班的來打這次初選，甚至是以後的大選，非常感謝吳沛憶今天陪同掃市場，向各位民眾拜個早年。
劉耀仁說，長期以來他跟吳沛憶的服務案不下數十件，這是非常典型的國會議會連線非常好的典範，相信這種服務模式，會帶給中正萬華所有選民非常好的服務品質。
吳沛憶則指出，每一年她都會跟耀仁議員都會到市場發春聯，也跟大家拜早年，聽聽民眾對於地方有什麼期待，平常更會一起在地方會勘，因為萬華區算是老城區，有許多建設真的需要北市府與中央一起合作，包含車站改造、台電相關建設、停車場空間等。
她希望，中正、萬華選區內，在市議會有很認真的民代，然後中央也能一起合作，其實就是期盼讓大家可以感受到地方民代，真的是有為地方來著想。
原文出處：快新聞／國會議會最強連線！吳沛憶陪同發春聯拜票 劉耀仁：我會比新人更認真
更多民視新聞報導
最暖全民防衛！吳沛憶把急救課帶進社區 老中青幼共學守護彼此
歐洲議會通過挺台法案！吳沛憶致謝 呼籲在野黨「挺自己」
爆電話遭狂call半年！沈伯洋「這舉動」嚇哭女兒
其他人也在看
中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗
中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 70則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前 ・ 219則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 76則留言
習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」
中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7則留言
「民進黨當然有分裂的空間」！吳子嘉籲柯志恩「這招」強攻高雄：有機會翻盤
國民黨立委柯志恩將代表藍營挑戰高雄市長，面對拚守票倉的民進黨立委賴瑞隆，不少選民均認為翻盤可能性較小，媒體人吳子嘉指出，柯志恩要想取勝，關鍵在於「分裂綠營選票」；吳子嘉解釋，柯志恩只要成功吸收民進黨的服務票與派系票，就有翻轉高雄的可能性。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人吳子嘉在《新聞千里馬》節目中表示，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5則留言
賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。針對總統賴清德日前呼籲，在野黨團勿推翻台美談判成果，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會痛批，總統帶頭造謠，台美談判具體協議內容根本還沒送到立院，「這是哪門子民主政治？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 47 分鐘前 ・ 26則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙
[Newtalk新聞] 立法院本會期今（30）日迎來最後一日院會，民進黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而綠委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉，引發關注。蔡其昌今接受媒體聯訪時，針對是否受到總統勸進、是否與柯建銘進行協調，以及外界解讀為派系對決等問題，逐一回應並強調，相關程序仍待完成，外界不必過度揣測。 媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許。」他說，黨內同志也希望他能多承擔一些責任，而總統賴清德曾在一次偶然的場合中提到，希望在立法院能多多幫忙，「大概是這樣子。」 至於是否與柯建銘聯繫，以及是否會先進行黨內協調，蔡其昌則表示，程序本來就有既定流程，待登記與意願調查表完成後，若總召、幹事長或書記長等職務有多人登記，程序上就會進行協調。他強調，目前仍有一段時間，「大家不用太急。」 針對外界有人將此次改選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌則否認此種說法。他指出，自己與柯建銘私交良好，過去柯建銘擔任總召時，他曾擔任幹事長，雙方合作順利。他也多次表達，柯建銘是黨內不可多得的人才，長年奉獻給立法院黨團與民主進步黨，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付
[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 4則留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃國昌曝卸任工作！ 選新北、直播、重披律師袍｜#鏡新聞
立法院本會期延會31日期滿，今天（1/30）就是最後一次院會，預計會進行法案大清倉，在野陣營打算闖關的法案，被視為救國團條款的黨產條例等6大法案，綠營轟這是惡法清，修黨產條例就是搶人民納稅錢來發自己的「新春大紅包」。不過部分三讀後發言登記踴躍，加上需逐條表決，國民黨團已請立委備戰到深夜。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令
政治中心／綜合報導白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。原文出處：白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜 賴總統頒褒揚令 更多民視新聞報導藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票 柯文哲：行有餘力會幫藍營站台立院休會總預算仍未審 韓國瑜：對話取代對抗民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
徐欣瑩表態支持黨內開放參選 藍營竹縣長初選白熱化
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 相關制度與遊戲規則持續引發討論，國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，立法委員徐欣瑩今(29)日表示，一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但自己仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。 徐欣瑩指出，新竹縣黨部同志...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
軍事迷好嗨! 海鯤號首度潛航測式 專家:進度順利
南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導國造潛艦海鯤號今天進行第七度海測，表定首度進行水下50公尺的潛航測試，台船及海軍高層登艦陪同，軍事迷更是一早到場，要見證歷史性的一刻。綠營立委呼籲，在野黨不要再阻擋國防預算和攸關保護台灣重要戰力的後續艦建造預算，而軍事專家認為，比較各國潛艦製造期程，海鯤號的進度是順利的。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，要見證首次潛航。（圖／民視新聞）軍事迷：「海鯤艦，加油。」眾人熱情歡呼，迎接國造潛艦海鯤號，週四進行第七次海測，更預計首度進行潛航，清晨就有軍事迷遠道而來，拉起紅布條，一起為海鯤號加油！軍事迷：「畢竟是我們國造的潛艦，所以很支持它，也希望它一切能順利成功。」軍事迷：「很興奮啊，我本身是海軍迷，我關心海軍很久了。」正式進行潛航測試的海鯤號，打算在外海淺水域，進行下潛50公尺的潛航，測試聲納跟動力系統，未來將分階段逐步下潛，最後將會執行200公尺潛航。更傳出包括台船、海軍高層，都一起登艦參與測試，見證歷史性的一刻。軍事專家紀東昀：「伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納，動力系統還有水下計程儀，這部分的測試，以及它整個水密艙跟壓力殼，在各個深度的表現，所以今天是一個淺水域的測試。」台船整理近年各國潛艦製造期程，秀出數據，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號，2020年開工，隔年11月安放龍骨，原訂去年11月交艦，因期程後延，引發外界質疑整個工期是否延宕。軍事專家紀東昀：「以各國目前原型艦，它整個建造跟測試的期程來比較，台船的速度，其實是比一般國家都還要快。」民進黨立委王定宇：「我們也希望在野黨，看到國軍弟兄這樣的努力，台船這樣的打拼，不要再杯葛相關預算，後續艦的建造國防年度預算，或者國防特別條例相關的付委，能夠盡快按照程序來走。」不只立委喊話在野黨別杯葛預算，台船更秀出各國潛艦製造期程，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。但海鯤號順利來到潛航測試，也是國艦國造新的里程碑，潛艦後續交艦進度，也受到外界高度關注。原文出處：海鯤號首度潛航測式 專家比較各國製造期程：進度順利 更多民視新聞報導"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失「四個小朋友、少棒奪冠」要再見了 央行今起徵求新版紙鈔圖像「不會有政治人物」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動
政治中心／林靜、李澤民 台北報導監察院長陳菊昨（28號）請辭獲准，今年75歲的陳菊，19歲投入黨外運動，在美麗島事件中被以"叛亂罪"起訴，面臨唯一死刑的威脅，她依舊奮不顧身。後來一路從地方到中央，照顧勞工。連任三屆高雄市長，成為民進黨第1代南霸天，黨內人人喊她一聲"菊姐"，影響力可見一斑！和歌手蔡振南合唱"孤女的願望"，這首經典台語歌，是陳菊的最愛，因為歌詞道盡她的人生故事。陳菊：「我們一大早被逮捕，艾琳達在跟，他們(警總)爭吵中，他們那時候氣氛非常恐怖。」談起這段往事，陳菊總難掩激動情緒。19歲就投身黨外運動的她，在美麗島事件中成為政治犯，一度被以「叛亂罪」起訴，後來在國際聲援關注下才逃過一死，但回想為民主自由出生入死的過往，她從不後悔。南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（1997）：「參與一個大時代的改革，有不一樣的，那種深沉的快樂，環境是痛苦，但是你滿足你人生的浪漫。」現年75歲的陳菊，是台灣民主運動代表之一，1969年擔任省議員郭雨新秘書、開始投入黨外運動，1979年，美麗島事件中成為政治犯，入獄服刑時間長達6年。陳菊的一生，都和台灣民主運動密不可分，從黨外小妹"阿菊"，到後來的菊姐、花媽，不僅是民進黨創黨18人之一，是黨內人人尊敬的大前輩。南霸天"菊姐"三屆高雄市長! 陳菊奉獻台灣民主運動 （圖／民視新聞）陳菊（2019）：「菊姐想問一下，妳覺得民進黨現在還應該欸她叫你菊姐耶，謝謝我這樣有很年輕的感覺。」陳菊（2000）：「有超過50萬人站出來，50萬人站出來挺陳水扁啦。」"菊姐"渾厚高亢嗓音、招牌蓬鬆捲髮，超高辨識度，是過去民進黨各大造勢場，司儀、主持人不二人選，她在黨內不只輩分崇高，也有強大政治能量。1994年出任扁市長時期北市府社會局長、1998年擔任高雄縣府社會局長，2000年出任扁政府勞委會主委，2006年當選高雄市長、2010年縣市合併連任、2014年更以99萬票、創高雄市長得票紀錄，不過當年高雄氣爆事件，卻嚴重衝擊她的政治人氣！2018年蔡英文首任總統任期，她出任總統府秘書長，2020年擔任監察院院長至今。而2019年的蔡賴之爭，她的這段表態，更扮演關鍵角色。陳菊（2019）：「賴院長是我長期的兄弟，我一向非常地愛護他，我想今天我作為總統府的秘書長，總統的幕僚長，我當然支持總統連任，但是我想我尊重賴院長。」不過監察院長任內，前年底陳菊因流感住院，檢查時發現右腎長腫瘤，切除後準備出院，卻又突然中風休養至今，如今辭職再成話題，也讓人想起她傳奇的人生。原文出處：南霸天「菊姐」三屆高雄市長 陳菊奉獻台灣民主運動 更多民視新聞報導立法院會期倒數3天大清倉？政院籲審總預算而非爭議法案爭議法案只是開胃小菜？沈伯洋憂藍白出「這招」跟中國談和平協議史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
卸任立委後下一步 黃國昌將重新登錄律師身分：有需要時披上法袍
今（30）日為立法院本會期最後一次院會，民眾黨方面因2年條款，所以今天也是黃國昌等6位立委最後一個上班日。民眾黨立院黨團今早召開「珍重再見，後會有期！」記者會，回顧黨團2年任期內的政績，並回應外界關切議題。陸配李貞秀將進國會 黃國昌：依法辦理、不應逾權針對具陸配身分的李貞秀預計於2月3日宣誓就職、遞補成為民眾黨不分區立委一事，內政部與陸委會主張，李貞秀須於就......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 2則留言