國會質詢再被問台海問題！高市重申日立場：期待對話和平解決

日本首相高市早苗上月針對「台灣有事」的國會答辯，引發北京當局強烈反彈，日中關係降至冰點。高市今（15）日在參議院預算委員會上，就中國大陸與台灣的問題，重申日本政府一貫的立場是「期待透過對話和平解決」。

日本 首相高市早苗。 （資料照／美聯社）

根據《朝日電視台》、《共同社》等報導，高市今日出席參議院預算委員會，針對包括「年收入之壁」、國會席次削減在內的多項國政議題接受質詢。

日本共產黨籍議員山添拓則再度針對「台灣有事」議題進行質詢。山添稱，「2008年的《日中共同聲明》中有『日中互不構成威脅』這樣的共識。也就是說日本在台灣問題上進行軍事介入將違反這些共識。您怎麼看？」

對此，外務大臣茂木敏充強調，「關於台灣問題，期待透過對話和平解決。這是我國政策上一貫的立場」。

而山添要求高市回答，追問稱「日本在台灣問題上進行軍事介入，是否違反至今為止日中之間的共識立場？」高市則回應稱， 「就如外務大臣所回答的那樣」。

當山添再要求高市「用自己的話來說」時，高市表示，「期待台灣相關問題透過對話和平解決，這是我國一貫的立場」。

