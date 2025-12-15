國會質詢再談「台灣有事」 高市早苗重申日本立場：盼對話和平解決

日本首相高市早苗今（15）日在國會答詢時，針對台灣問題重申，日本一貫立場是「期待透過對話和平解決」。日本共產黨眾議員山添拓在質詢中指出，2008年《日中共同聲明》載明「日中互不構成威脅」，質疑若日本在台灣問題上進行軍事介入，是否違反既有日中共識。對此，日本外務大臣茂木敏充表示，日本對台灣問題的政策立場始終一致，即「期待相關問題透過對話和平解決」。

山添隨後要求首相親自答辯，高市早苗回應稱「正如外務大臣所說」。在山添再度要求首相以自身言詞說明後，高市表示，「期待台灣相關問題能透過對話和平解決，是我國一貫的立場」。

中國制裁前統合幕僚長 日官房長官表達遺憾

另一方面，中國外交部同日宣布，因認定違反「一個中國原則」，對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，包括凍結其在中國境內的不動產及其他資產，並禁止其入境、停止發放簽證。

對此，日本官房長官木原稔表示，中方採取此類一方性措施「令人遺憾」，並批評中國對持不同立場與看法者採取威壓作法。他指出，日本已多次向中方說明自身立場與想法，未來也將持續進行必要說明。



