國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)警告，像德州這樣的共和黨州，以及加州等民主黨州，若持續進行高度黨派化的選區重畫，勢必將把另一政黨排除在競爭之外。(美聯社)

隨著多州國會選區畫分之爭席捲全美，兩黨支持者都將有利於其黨派的選區畫分操作包裝為「公平」。

美聯社14日報導，印第安納州四年前通過眾院選區畫分方案時，共和黨議員盛讚新地圖「公平合理」，聲稱反映該州各地的真實民意結構。

印州州長布勞恩(Mike Braun)近期推動重新畫設選區以助共和黨擴大政治優勢時，呼籲議員「投票支持公平的選區畫分」。

然而，此次所謂「公平」的定義已出現轉變。

在川普總統鼓勵下，多個州著手為明年期中選舉重新畫設國會選區。兩黨皆以「公平」為訴求，為選區重畫辯護，主張此舉有助於讓眾院的政黨版圖更貼近全美政治與民意結構。

批評者指出，新一輪國會選區畫分正形塑「贏者通吃」的局面，使眾院逐漸從原本反映多元民意的機構，轉變為更類似按州整體政治傾向運作的參院。這股趨勢恐削弱少數族裔社區的政治影響力，並讓部分公共議題邊緣化。

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)警告，像德州這樣的共和黨州，以及加州等民主黨州，若持續進行高度黨派化的選區重畫，勢必將把另一政黨排除在競爭之外。

保羅認為，缺乏制衡的選區畫分，正把美國推向一條危險道路。保羅14日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示：「我認為這將加劇社會緊張，甚至可能引發更多暴力事件。」

印第安納州參議會已否決川普與布勞恩支持的新選區畫分方案，但德州、加州、密蘇里州、北卡羅來納州與俄亥俄州的國會選區已完成重畫；其他州也可能在明年期中選舉前調整選區地圖，聯邦國會未來的控制權，將取決於選舉結果。

根據美國憲法規定，聯邦參議院每州各有兩名參議員；聯邦眾議院共435席，依各州人口比例分配，每州至少保障一席。

本屆國會中，加州擁有全美最多的52席眾議員，其次為德州的38席。

由於參議員採全州選舉制，兩名參議員通常隸屬同一政黨。全美目前僅賓州與威斯康辛州同時擁有兩黨籍參議員，緬因州與佛蒙特州則各有一名獨立派參議員及一名政黨籍參議員。

相較之下，多數州的聯邦眾議員由兩黨共同組成。根據2020年人口普查，平均每個眾院選區約有76萬名居民，能較完整反映城鄉差異、族裔結構與經濟階層的政治偏好。

聖路易斯華盛頓大學(WUSTL)政治修辭學者費爾茲(Wayne Fields)指出，「這是從根本侵蝕民主的核心設計，眾院本應代表人民，確保不同群體的聲音被聽見，而這套制度曾為民主帶來巨大好處。」

