國會驚句！他一句「官兵久變同性戀」網炸鍋

▲國民黨立委陳雪生稱離島官兵「久了會變同性戀」，引發輿論炸鍋。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳雪生今（30）日在立法院質詢爆失言風波，談到推動馬祖高登島觀光時，竟語出驚人稱「官兵待久了可能會變同性戀」，讓現場官員們聽了一臉尷尬，更引發網友炸鍋開罵：

「2025年的國會殿堂，還有立委在拿性傾向開玩笑？這是國民黨對性別平等的態度？還是國民黨對國軍尊嚴的態度？」並要求陳雪生應公開道歉。

陳雪生今日以「旅宿業歇業缺工振興」為題，質詢觀光署長陳玉秀，他呼籲政府開放馬祖高登島觀光，並建議觀光署與國防部協調，但在談到島上駐守約20多名官兵時，陳雪生卻脫口表示，他們相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦！」突如其來的發言讓陳玉秀一臉錯愕，不可置信地笑了出來，場面一度尷尬。

此番言論曝光後，立刻引起民眾與網友撻伐，「低俗又沒水準」、「支持金門馬祖合併選立委」、「立法委員的品質門檻恐怕是我國所有公職中最低的」、「這種素質很中國人」、「這種人一直連選連任，選民的素質一樣爛」，不少人紛紛要求陳雪生應該公開道歉，並接受相關性別教育。

