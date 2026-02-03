即時中心／高睿鴻報導

國民黨、民眾黨過去兩年於立法院合作無間，在白營前黨團主席黃國昌推動下，「藍白合」聯手通過許多法案、同時亦不斷杯葛執政黨。但如今，為配合黨內「兩年條款」政治承諾，原本的6名白委於2月1日正式請辭、新一批遞補人選則從今（3）天起就職。面對全新的白營黨團，民進黨已表達善意、不排除任何合作可能；立委王義川更稱，白營新總召陳清龍主動向其致電，讓外界熱議藍白聯盟是否將動搖。對此，陳也出面回應了。

陳清龍首先表示，這樣的說法其實有些見縫插針，也不符合事實，因為是王義川先主動打電話來找自己，而非他去致電。他說：「我在這邊正式地跟王委員講，阿川啊！是你主動打電話給我的，親自、主動打電話找我」。不過，雖然陳似乎有意「撇清」與民進黨的關係，但他另一方面卻也說，自己曾擔任20幾年的民意代表，「藍綠我都有很多朋友」；因此，民眾黨將秉持「開大門走大路」精神，任何福國利民的法案，都能與各政黨坐下來談。

快新聞／國會有望綠白合？民眾黨新總召鬆口了：「此類法案」可坐下來談

民眾黨團總召陳清龍。（圖／民視新聞）

陳清龍接著繼續說：「我們都希望台灣更好、讓我們這個國家往前走；所以當然也有跟王義川聊到，未來任何福國利民的法案，大家能夠坐一起談，大家都是為了台灣好，內容大概只有這樣」。不過他還是強調，王義川宣稱自己致電給他，這種說法是顛倒是非，「是他致電給我，然後我回電給他」。

他進一步解釋，當時王義川先打電話給自己，但他剛好在跑行程；於是，等行程結束後，才回電給王。陳清龍說，過去兩人都曾在台中市議會，大家都是朋友、彼此互相認識，所以當然可以禮貌性地寒暄，也聊到未來能就福國利民的法案來接觸。

至於民進黨團也即將改選總召、立委蔡其昌表態有意競逐，陳清龍則表示，民眾黨不會有任何介入行為；「他能否擔任綠營總召，由民進黨自己的民主投票程序產生」，且無論綠營如何選擇，民眾黨都還是會堅持扮演監督者角色。

原文出處：快新聞／國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談

