國會427比1無異議通過！美國淫魔富豪檔案揭密倒數中 川普壓力山大

美眾議院18日強勢通過公開法案，參議院也以無異議方式同意。（翻攝自visitthecapitol.gov）

美國國會跨黨派拍板，已故性犯罪富豪傑佛瑞・愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的相關政府檔案即將全面公開。眾議院在美東時間18日以427票贊成、1票反對強勢通過強制公開法案，參議院同日更以「無異議」方式直接同意，使法案可立即送交美國總統川普簽署。川普雖數月來反對公開，但近日態度逆轉，讓法案迅速闖關成功。

國會動起來！強制公開愛潑斯坦檔案

法案要求美國司法部公開所有與愛潑斯坦相關、但未涉機密的資料。由於參議院先前已一致同意採「無異議」處理，眾院版本一旦送抵，參院將不再進行任何記名投票或程序，法案會直接送上白宮。法案在兩院傳遞通常需數小時，但眾院議長若選擇放慢腳步，最晚可能延至12月第1周。

廣告 廣告

CNN指出，川普尚未決定何時簽署法律，幕僚已提出多種選項，包括公開簽署或延至19日上午。他的行程繁重，18日晚間還需在白宮接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，增加簽署時程的不確定性。

川普改口支持 受害者激動落淚

這項法案在共和黨內引發月餘激烈內鬨。川普原本反對，甚至被指向盟友施壓撤回支持，但兩天前態度大轉變，改挺公開，使法案順利過關。投票前，約20位受害者在國會外召開記者會，手持自己年少時的照片，要求政府不要再拖延。眾院通過後，旁聽席上的受害者起立鼓掌，有人激動落淚。

推動法案的馬西批評司法部「持續保護性犯罪者」，強調唯有看到有錢人被上銬，才算真正揭露真相。眾院議長強生反對馬西的做法，但無力阻止他取得218個連署，迫使法案排入表決。

更多鏡週刊報導

全球網路災難性故障！Cloudflare自家設定檔「暴走」 技術長急道歉

中國旅日禁令恐造成2.2兆日圓損失？ 日經濟安保大臣犀利回應！網讚：邏輯清楚

南韓醫療人球悲劇！釜山市內醫院全拒收 高中生搭救護車空等害命