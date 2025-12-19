《國有器官》發行方揭中共跨境鎮壓惡行 民團籲盡快立法反制

跨境鎮壓受害者及多個民間團體串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，今天(19日)在立法院召開記者會，跨黨派立委現身力挺，傾聽多名受害者現身說法。民進黨立委陳冠廷指出，跨境鎮壓是台灣無可迴避的問題，他建議政府盡快建立通報協處機制並研議立法。

民進黨立委陳冠廷、黃捷、民眾黨立委陳昭姿及多個民間團體今天齊聚力挺跨境鎮壓受害者，並向政府提出制度改革建議。

台大政治系名譽教授明居正、民進黨立委黃捷等人都揭露自己是跨境鎮壓的受害者；此外，把電影《國有器官》引進台灣的發行公司老闆管建忠也說明他跟公司員工以及多個放映場地合作方的受害經歷，例如新光影城、全美戲院、真善美劇院等映演業者都曾收到炸彈攻擊恐嚇威脅。

管建忠表示，電影《國有器官》揭露中共活摘器官罪行，這部片在去年7月15日由他引進台灣，自從去年10月2日收到第一封恐嚇信以來， 總共放映超過840場，累計收到超過150封恐嚇信件。他說：『(原音)在2024年10月7日、在第五封恐嚇信的時候告訴我「告訴你活不了幾天就該見蔣介石，別認為自己很囂張。」更值得說的是，他(疑是在地協力者)在2024年的12月2日11點45分的時候，發了一封求饒的信問我們「不行了！商量商量怎麼樣？你們這樣到處放「國有器官」這種影片，影響太嚴重，真的會亡國，那不是小問題。」』

台灣人權文化協會副理事長陳志祥指出，跨境鎮壓行為已違反公民與政治權利國際公約及聯合國世界人權宣言，每個人都應該享有言論自由、人身自由以及免於恐懼的自由，他建議盡快制定「反跨境鎮壓法」或「跨境鎮壓防止法」，將跨境鎮壓視為一種犯罪類型，並處罰在地協力者。

立委陳冠廷也指出，今年6月G7領袖峰會曾發表聯合聲明，將跨境鎮壓定調為全球安全議題， 聯合國人權事務高級專員辦事處也呼籲各國對跨境鎮壓制定零容忍政策，歐洲議會也已通過相關決議，要求歐盟制定全面反制策略，美國、加拿大、英國、紐西蘭等多國都有相關法案，他希望行政機關應建立明確的通報、協處機制，讓受害者不至於孤立無援，並參考國際經驗研議必要法制，以確保台灣有足夠的政策工具保護公民社會。