國有土地種植碳匯 3處將招標

財政部26日將公布首批國有土地標租造林、種植碳匯土地，盤點出3處土地，分別為花蓮縣光復鄉，面積25.32公頃，權利金底價75.9萬元；台中市清水區20.04公頃，底價60.1萬元；台南市新化區29.6公頃，底價88.8萬元，首批權利金底價共計224.8萬元，預計民國115年2月24日開標。

國產署整合地方20公頃以上土地，篩選適合的閒置農業用地辦理公告列標，而列標3處土地的得標廠商可依據造林規畫書與溫室氣體減量規畫種植，及向環境部提出自願減量專案取得減量額度。預估可種植出多少碳匯？國產署表示，要視業者種植樹種、環境部氣變署規定，業者申請通過的專案而定，目前還無法估測。

國產署國有非公用土地種植碳匯，採雙軌並行，一方面是國產署與專業大學，如中興大學合作，共同推動改良利用的方式造林，114年已標脫宜蘭三星鄉與台東縣池上鄉2塊大面積土地，分別為21與71公頃。

另則由國產署自行招租，依據《國有非公用土地出租管理辦法》規定，國產非公用土地出租造林使用，投標者營業登記項目要有「造林業」才能參加投標，權利金底價是依據每公頃3萬元計，年租金是地價1％計收。

租賃期限為10年，得標者可申請換約續租3次，租期最長可達40年，承租人不繼續使用者，應申請終止租約返還土地，不得轉讓租賃權。國產署要求，得標廠商應在得標的2年內開始種植苗木，種植樹種依據林保署造林樹種規定。

後續計畫上，國產署表示，先觀察首批碳匯招租情形，如招租順利、業者參與踴躍，會繼續盤點適合土地；如是更大規模土地，則會比照之前與中興大學合作方式，採取共同推動改良利用的方式，但明年度尚未有類似計畫要推出。