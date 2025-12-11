國有地當自家後院 立委廖先翔父霸佔國土開停車場起訴！檢認證「他」親鋪柏油

立委廖先翔（圖中）的前議員父親廖正良遭控侵佔國有地蓋停車場。鏡週刊

新北市國民黨立委廖先翔的前議員父親廖正良，被士林地檢署查出長期占用國有地經營停車場。檢方調查發現，廖正良明知多筆土地分屬財政部國產署及交通部公路局管理，卻無合法權源，自行鋪設擋土石塊、瀝青路面，把整片國有地改造成私人停車場牟利。士檢日前偵查終結，依竊佔不動產罪將他起訴。

起訴書指出，廖正良自2021年3月起就在汐止水源段四筆國有地上施工，還委託工人鋪設柏油。警方和地政事務所三度丈量後確認，整個停車場皆落在國有地上，承租人與工人證述亦明確指出，「是廖正良鋪設柏油、經營停車場」。

廖正良遭控侵佔國土蓋停車場。資料照

雖然廖正良事後陸續拆除鐵皮、刨除部分柏油，並向主管機關補繳占用期間使用補償金，但檢方認為竊佔行為自開始使用土地即已成立，因此依法起訴。全案將由士林地院審理。

另，廖先翔父子先前還被國有財產署北區分署指控，在新北市汐止區石硿子段528號、529號國有地與山坡地保育區，興建800坪豪奢「廖家莊園」，涉《刑法》竊佔、《山坡地保育利用條例》與《區域計畫法》等罪，這部分士林地檢署已在8月間偵結，2人犯罪嫌疑不足不起訴。



