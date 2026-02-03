國歡企業集團捐贈屏科大獸醫教學醫院高階醫療設備

屏科大傑出校友國歡企業集團陳良榮董事長捐贈屏科大獸醫教學醫院高階醫療設備一批，由屏科大校長張金龍（前排中）代表接受。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大附設獸醫教學醫院城中院區啟用以來，門診服務與手術量能持續攀升，整體醫療需求與轉診量逐步擴大。國歡企業集團陳良榮董事長為回饋母校培育之恩，特於三日於城中院區捐贈動物用螺旋切削吸引刀一組、攜帶式動物用軟式內視鏡兩台，以及動物用生理監測儀兩台等高階動物醫療設備一批，提供院方臨床診療與教學訓練使用。

隨著伴侶動物高齡化趨勢日益明顯，加上疾病型態轉變與飼主對醫療品質的期待提升，臨床對於精準診斷與微創治療的需求快速成長。屏科大獸醫教學醫院早在十餘年前即前瞻布局微創醫學發展，累積腹腔鏡與胸腔鏡等手術操作的豐富經驗，並持續擴展相關診療項目。

此次受贈的「螺旋切削吸引刀」可望成為院方未來推展關節鏡醫療的重要關鍵利器，除能提升關節內病灶處置的精細度與效率外，亦有助於提升口鼻微創手術的安全性與手術視野清晰度，進一步降低術中風險、縮短恢復時間。

此外，隨著新院區臨床業務量提升，原有軟式內視鏡與生理監測儀在使用頻率與配置上逐漸吃緊；此次新增設備將有效補足診療量能缺口，提升重症與高齡病畜麻醉監測與內視鏡檢查之即時性與周全性。這批設備的投入不僅是醫療資源的擴充，更代表屏科大獸醫臨床技術與教學能量的升級。

未來，屏科大獸醫教學醫院將持續精進醫療技術與教學環境，積極回應動物疾病治療的新趨勢，為守護動物健康、提升區域醫療品質與推動獸醫專業發展，注入更穩定且長遠的力量。