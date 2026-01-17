國民主持人「不滿遭背後說壞話」突朝來賓揮拳 爆衝突畫面曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國綜藝節目《玩什麼好呢》由國民主持人劉在錫所主持，昨（16日）公開的最新預告裡，本來大家都在等新成員到來，沒想到劉在錫突然嚴肅對來賓表示「不要在我背後說壞話」，認為有事當面講，說著說著還突然朝其中一位來賓揮拳，衝突畫面全被拍下。

從曝光的畫面可以看到，劉在錫先透露等等會有新來賓，隨後話鋒一轉，回憶首次出遊的景象，忍不住抱怨提到大家有意見就當面講，認為自己身為隊長帶領大家出遊，「你們在我背後說太多壞話了」，隨後，劉在錫還對著發聲反駁的HAHA揮拳，讓險些被打到的HAHA頓時嚇壞。

事後HAHA不甘示弱，站起來回嗆劉在錫「幾個小孩？幾歲了？」，劉在錫則表示要彼此尊重，兩人之間的打鬧逗笑眾人，預告裡也播出了劉在錫在介紹這次替大家安排的行程，其中他也自誇用5萬韓元玩這樣的行程很不容易，賣足關子，讓大家更加好奇完整的節目內容。

劉在錫跟來賓打鬧。（圖／翻攝自YouTube）

