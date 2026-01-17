國民主持人「朝來賓揮拳畫面流出」 他當場嚇傻反應曝

娛樂中心／綜合報導

由「國民主持人」劉在錫領軍的韓國綜藝「玩什麼好呢」，昨（16日）釋出最新預告。原先眾人都在期待新成員登場，沒想到畫風突然一變，劉在錫表情轉為嚴肅，當場提醒來賓「有話直接說」，更直指自己被在背後議論，氣氛瞬間緊繃，甚至出現揮拳的衝突畫面，全程被鏡頭記錄。









國民主持人「不滿被背後議論」朝來賓揮拳畫面流出 他當場嚇傻反應曝光

當HAHA（左）出聲回應時，劉在錫（右）竟作勢揮拳，讓HAHA嚇得連連後退。（圖／翻攝自YouTube）













預告片段中可見，劉在錫先拋出新來賓即將現身的消息，隨後回憶首次出遊的情景時忍不住吐露不滿，表示身為帶隊者壓力不小，也強調若對安排有意見應該當面溝通。他直言大家私下說了不少話，當HAHA出聲回應時，劉在錫竟作勢揮拳，讓HAHA嚇得連連後退。

不過緊張感很快被綜藝效果化解，HAHA立刻站起來反擊，反問對方「幾歲了、還像小孩一樣？」劉在錫則回應彼此要相互尊重，兩人的打鬧互嗆反而讓現場笑聲不斷。預告後段，劉在錫也揭露這次為大家規劃的行程，還自豪表示能用5萬韓元完成這樣的安排並不簡單，成功吊足觀眾胃口，讓人更期待正片播出。









