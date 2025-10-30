「國民兵應變部隊」正式成立 川普政府派兵在國內維持治安將成常態？

根據《華爾街日報》檢視的美國戰爭部（五角大廈）內部備忘錄，美國國防部已向全國各州及美國屬地的國民兵發出指令，要求在一個月內完成「快速反應」部隊的建置。此舉旨在大幅提升國民兵部隊迅速應對美國國內民間騷亂事件的能力。



根據備忘錄內容，每個州或屬地的國民兵部隊將為這些新的快速反應單位編列最多達500名士兵。這些部隊將接受一系列專門訓練，聚焦於應對國內群眾活動時的非致命性控制戰術。訓練項目包含群眾控制、拘留人員處理程序，以及警棍、電擊槍和防護盾牌等非致命性裝備的使用。

戰爭部長下令成立「國民兵應變部隊」



這項重大調整源於美國總統川普於8月份發布的指示，他授權美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）著手成立此類專門部隊。文件顯示，五角大廈正以加速的時程執行這項總統指令。



戰爭部長赫格塞斯已於9月24日發布備忘錄，正式下令成立「國民兵應變部隊」，以「依情況需要快速動員」。赫格塞斯在文件中強調：「國防部將準備好立即向聯邦、州和地方執法單位提供支援，以應對民間騷亂的威脅。」



川普一直以來主張軍隊在處理國內騷亂中應扮演更為核心的角色。無論是在 2020 年的全國性抗議活動期間，還是他在爭取重返白宮的競選活動中，他皆持續表達此一立場。總統已授權向多個美國城市部署國民兵及現役部隊，以協助地方執法單位維持秩序。

一名國民兵官員向媒體證實，該組織正與五角大廈以及各州領導人進行協調，以確保8月行政命令的全面落實。其中一份備忘錄特別指出，在華盛頓特區，國民兵已被指示永久維持一個專門的憲兵營，以應對潛在的民間騷亂情勢。

任務擴大與先行部署案例



雖然大多數州的國民兵單位原本就擁有用於救災、提供區域安全和恢復基本服務的快速反應分隊，但這項新指令將這些能力正式化並專門用於應對民間騷亂。

據一位參與過程的人士透露，數個州的任務規劃和部隊選員訓練工作已經啟動。近期，國民兵的國內部署案件不斷增加，顯示總統對於使用國民兵處理國內治安的傾向。



•洛杉磯爭議部署：今年6月，儘管加州州長葛文．紐森（Gavin Newsom）表達反對，川普仍派遣國民兵前往洛杉磯應對抗議活動並保護聯邦移民設施。



•華府巡邏：自8月以來，超過2500名來自華盛頓特區及多個州的國民兵成員，一直在聯邦宣布的「犯罪緊急狀態」下於首都地區巡邏。



•其他城市動向：本月稍早，田納西州曼菲斯的國民兵單位已開始與當地警方進行聯合巡邏。同時，部署至伊利諾州芝加哥和奧勒岡州波特蘭的國民兵命令，因持續的法律訴訟而仍在等待執行。



根據現行聯邦法律，這些國民兵部隊在執行國內任務時不具備逮捕權力。他們僅被授權拘留構成威脅的人員，直到地方警察部門能夠接管處理。



責任編輯：許詠翔

