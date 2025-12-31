國民兵撤離芝加哥3市 川普：犯罪飆高還會回來

美國總統川普(Donald Trump)31日表示，他將從芝加哥、洛杉磯和波特蘭撤回國民兵(National Guard)部隊。這位共和黨籍總統在美國城市部署軍事之舉，已經受到一連串的法律挫敗。

川普在重返白宮的第一年，以所謂的打擊非法移民與犯罪為由，派兵進入這3個由民主黨人治理的城市。

地方領袖猛烈抨擊此舉是威權主義的過度擴張，並發起一系列的法律挑戰。而美國最高法院在23日裁定，阻止在芝加哥部署國民兵。

川普在自家的真實社群」(Truth Social)發文說，「我們正在從芝加哥、洛杉磯與波特蘭撤離國民兵，儘管因為有了這些偉大的愛國者在那些城市，已經大大降低了犯罪率」。

川普表示，如果不是聯邦政府介入，這3座城市「早就完了」。

他並補充說，「當犯罪率開始再次飆升時，我們將會回來，或許是以截然不同且更強大的方式─這只是時間的問題！」。