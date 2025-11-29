國民兵疑遭阿富汗籍男子槍擊 川普再怪拜登：用自動簽名機批准移民入境

記者蒲世芸／綜合報導

美國華府於當地時間26日發生一起震撼全國的槍擊事件，一名29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌開槍射擊兩名西維吉尼亞州國民兵，其中20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）不治、24歲上士沃爾夫（Andrew Wolfe）命危。而後美國總統川普就火速宣布，政府將致力於「無限期暫停」所有「第三世界國家」的移民，讓美國制度「能夠全面恢復」；同時也強調，將作廢拜登時期，用自動簽名機簽署的所有文件。

川普表示，將無限期暫停所有第三世界國家移民。（圖／翻攝自白宮官網）

第三世界國家移民將「無限期暫停」？

川普在社群平台貼文中強調，他將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民」，並要「終止所有拜登時期的非法入境批准，包括那些由『瞌睡喬』（Sleepy Joe）用自動簽名機（autopen）簽署的文件，大約占92%，從現在起全部作廢，不再具有效力。川普更進一步強調，自動簽名機若未經美國總統親自授權使用就屬於違法行為，並批拜登根本沒參與自動簽名過程。」川普稱，拜登任內多達9成以上的官方文件都透過自動簽名機代簽完成，質疑這些行政行為根本不具法律效力。

美國歷任總統，包括川普本人，幾十年來一直使用自動簽名機，通常用於回覆郵件或簽署支票；有時也用於在首都以外地方出訪時，能趕在文件授權的截止日期前進行簽署。

不過，川普並未具體說明哪些國家被他歸類為「第三世界」，也沒有解釋「無限期暫停」具體意味什麼。外界普遍聯想到，他的說法讓人想起第一任期時推動的「穆斯林禁令」，最後遭法院多次限縮。

川普進一步表示，他計畫終止所有「非公民」的聯邦福利與補貼，還要「取消任何破壞國內安寧的移民之入籍資格，並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人」。

川普稱，拜登任內多達9成以上的官方文件都透過自動簽名機完成。（圖／翻攝自川普的Truth Social）

槍擊案引發全面移民審查

這起槍擊案發生後不到24小時，川普政府就下令大規模啟動移民政策審查。國土安全部官員證實，川普已要求重新檢視拜登任內批准的所有庇護案件，以及對19國國民所發放的綠卡，當中也包含阿富汗。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）亦宣布，將推動新規範，避免「非法移民」申請某些退稅優惠。雖然美國稅法由國會制定，對非公民已有多項限制，但川普政府顯然希望藉規範進一步收緊。

聯合國：美國應維持敞開大門

川普對移民的強硬表態立刻引來國際組織反彈。聯合國多個機構罕見在同一天公開呼籲美國，不要因個別案件就關上大門。聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）強調，尋求庇護者「根據國際法有權受到保護，且必須被給予正當程序」。

聯合國難民署發言人卞毓貞（Eujin Byun）也說：「當需要保護的人到達領土時，他們必須能進入程序，也必須能進入國家的領土。」她強調，多數難民都是守法並融入社區的人，呼籲各國不要因單一事件採取大規模限制。

