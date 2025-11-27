國民兵華府遭槍擊 川普政府將重新審查19國綠卡移民

在2名國民兵成員於華府遭到槍擊後，美國總統川普(Donald Trump)政府27日宣布，將審查來自阿富汗等19個國家的永久居留權或「綠卡」持有者的移民身份。

美國官員確認26日槍擊案被拘留的嫌疑人，是一名阿富汗籍人士，他過去曾在阿富汗與美軍合作。

根據在塔利班2021年奪權後協助阿富汗人在美國重新安置的團體AfghanEvac，這名29歲的嫌疑人今年4月獲得庇護，沒有取得永久居留權。

美國國籍暨移民局長艾德洛(Joseph Edlow)在X上表示：「我已經指示對來自所有受關注國家的每一位外國人的每一張綠卡，進行全面性的嚴格重新審查。」

當被問到艾德洛具體指的是哪些國家時，國籍暨移民局發言人提到川普6月的行政命令，將19個國家列為「受關注國家」。

這項命令禁止了幾乎所有來自12個國家的公民入境，其中包含阿富汗。

其他11個面臨旅行禁令的國家包含緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、蘇丹和葉門。

川普也對來自其他7個國家的旅客實施部分禁令，其中包含蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉。部分來自這些國家的工作簽證會被允許。