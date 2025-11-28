國民兵遭伏擊1死1命危 川普震怒重審「拜登時期庇護案」+19國綠卡

美國國民兵遇襲記者會，左邊白板展示2位受害者照片，右為阿富汗籍嫌犯。（路透社）

美國華盛頓特區27日發生槍擊案，2名來自西維吉尼亞州的國民兵當街遇襲，其中一人經搶救不治，另一人情況不容樂觀，而槍手疑為來自阿富汗的移民，也因重傷送醫，美國總統川普為此表達震怒。美國國土安全部宣布，總統下令對前總統拜登政府時期批准的所有庇護案件，以及發放給19個「受關注國家」公民的綠卡進行全面且嚴格的重新審查。

根據《路透社》報導，川普指出，遇襲的2名國民兵，20歲的莎拉貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）因傷重不治，她的戰友，24歲的安德魯沃爾夫（Andrew Wolfe），則「仍在為生命奮鬥」。

美國國土安全部（DHS）官員證實，阿富汗槍手拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）現年29歲，他在阿富汗時就曾參與美國中央情報局（CIA）的工作，2021年透過「盟友歡迎行動」 赴美，今年4月正式通過政治庇護申請。

民眾在地鐵站外設立臨時紀念碑。（路透社）

這起震驚美國社會的槍擊事件發生的數小時後，美國國籍暨移民局（USCIS）宣布無限期暫停所有與阿富汗公民相關的移民申請。國土安全部隨後表示，川普政府將擴大審查範圍，囊括所有在拜登政府時期（2021年1月20日至2025年2月20日）獲准的庇護案件，根據備忘錄，這項命令預計將適用於約23萬3千名難民。

USCIS局長艾德洛（Joseph Edlow）在聲明中表示，他已奉川普之命，同時對「來自所有受關注國家的外國人所持有的每一張綠卡進行全面且嚴格的重新審查」。雖未明確指出「受關注國家」的名單，但移民局要求《路透社》參考川普今年6月對19個國家公民實施的旅行禁令，包括阿富汗、蒲隆地、寮國、多哥、委內瑞拉、獅子山以及土庫曼等。

值得注意的是，儘管川普公開呼籲對拜登任內來美的阿富汗人進行重新審查，然而這名槍手卻是在川普任內獲庇護。

