國民兵遭槍擊亡！川普怒下令嚴查綠卡 「19國移民」恐遭殃

美國華盛頓特區2名國民兵遭槍擊，造成一死一重傷，引發關注，川普政府27日宣布，將對來自「關注國家」的綠卡持有人展開「全面且嚴格的重新審查」，範圍預估涵蓋至少19個國家。

美國總統川普。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，美國公民及移民服務局（USCIS）局長艾德洛（Joseph Edlow）表示，這項大規模審查是川普（Donald Trump）指示，目的在於全面檢視國安風險。他指出，「保護國家與美國人民至上。美國人民不會再承擔前任政府魯莽安置政策的後果。美國人的安全，不容討價還價。」

該局發言人指出，納入審查的國家與今年6月川普簽署、為防範外國恐怖分子而制定的行政命令一致，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉共19國。

報導指出，涉嫌這起槍案的29歲嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），2021年隨「阿富汗盟友安置計畫」（Operation Allies Welcome）進入美國。該計畫為前總統拜登（Joe Biden）政府撤軍後的緊急安置措施。根據美國國務院資料顯示，當時美國共安置超過19萬名阿富汗人。

