國民兵遭槍擊後 川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民
美國白宮附近日前發生國民兵遭阿富汗移民槍擊、釀死傷事件，美國總統川普在感恩節宣布，將永久暫停「第三世界國家」的移民，讓美國的制度得以完全恢復，並終止前總統拜登任內批准的數百萬件非法入境，以減少非法和擾亂社會秩序的人口。不過，川普並未具體說明「第三世界國家」是指哪些國家。
綜合外媒報導，川普於感恩節宣布，政府將推動「永久暫停」來自所謂「第三世界國家」的移民，並重新審查由前任政府批准的庇護及檢討19個高關注國家的綠卡核發情形，但並未具體說明哪些國家在範圍內。
川普指出，非公民相關的聯邦補助將全面停止，若移民被認定有安全風險、破壞國內安寧，其資格可能遭撤銷並面臨遣返，他強調此政策，旨在大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，包括那些透過未經授權的非法入境者，他在社群Truth Social發文祝所有人感恩節快樂，並直言：「那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國一切價值觀的人——你們不會在這裡待太久！」
更多《鏡新聞》報導
《國籍法》修法惹議 賴清德籲三思：多餘不必要、恐添疑慮
香港37歲消防員殉職 女友悲痛道別：很難接受...想再牽你的手
賴清德擬1.25兆國防預算 國台辦批：浪費民生錢買武器
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 7 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 23 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好
民眾黨主席黃國昌、民眾黨北市議員陳宥丞日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。民眾黨立委黃珊珊今（28）日回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排，不是見不見得到的問題，而是自柯文哲開始每個黨的主要領袖都見過。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？
論壇中心/綜合報導總統賴清德近日表示，國防部將8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、進一步建成全面嚇阻戰力，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴質疑，現在局勢有危急成這樣嗎？綠委王義川聽聞後狠酸「難道屎在滾才要買馬桶」？更直言國民黨要談避戰，就應該自己去跟中共說，「不是兩岸一家親嗎？打我們幹嘛？」民視 ・ 8 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 5 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 1 天前
馬英九喊準戰爭狀態！律師酸爆：你買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？
總統賴清德26日宣布「守護民主台灣」國安兩大行動方案，宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，並提及北京當局以2027年武統台灣為目標加速整備，前總統馬英九卻稱此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，律師林智群就狠酸「他家買滅火器，就是進入『準火災狀態』嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 11 小時前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 16 小時前
賴總統：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸的紅線
為了因應中國對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內...聯合新聞網 ・ 1 天前
歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話
賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得...聯合新聞網 ・ 1 天前