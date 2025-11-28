國民兵遭槍擊後 川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

川普於感恩節宣布永久暫停「第三世界國家」的移民。（AP）

美國白宮附近日前發生國民兵遭阿富汗移民槍擊、釀死傷事件，美國總統川普在感恩節宣布，將永久暫停「第三世界國家」的移民，讓美國的制度得以完全恢復，並終止前總統拜登任內批准的數百萬件非法入境，以減少非法和擾亂社會秩序的人口。不過，川普並未具體說明「第三世界國家」是指哪些國家。

綜合外媒報導，川普於感恩節宣布，政府將推動「永久暫停」來自所謂「第三世界國家」的移民，並重新審查由前任政府批准的庇護及檢討19個高關注國家的綠卡核發情形，但並未具體說明哪些國家在範圍內。

川普指出，非公民相關的聯邦補助將全面停止，若移民被認定有安全風險、破壞國內安寧，其資格可能遭撤銷並面臨遣返，他強調此政策，旨在大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，包括那些透過未經授權的非法入境者，他在社群Truth Social發文祝所有人感恩節快樂，並直言：「那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國一切價值觀的人——你們不會在這裡待太久！」





