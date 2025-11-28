國民兵遭槍擊打擊移民 川普啟動19國綠卡審查

美國將重新審查發給19個國家公民的所有綠卡，川普政府正加強移民打擊。

川普政府今天（28日）表示，將重新審查發給19個國家公民的綠卡。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國國籍暨移民局局長艾德洛表示，總統川普已經指示他對「每個受關注國家的每位外國人的每張綠卡，進行全面、嚴格的重新審查。」艾德洛強調，保護這個國家和美國人民，仍然是重中之重，美國人民不會承擔前政府魯莽的移民安置政策的代價。

被問到有哪些國家時，國籍暨移民局指出，川普在六月的一份公告中，列出了19個國家，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉。

美國有線電視新聞網CNN報導，在華盛頓特區兩名國民兵遭到槍擊後，川普政府加強了移民打擊力度。國土安全部表示，政府還在審查所有在前總統拜登執政期間批准的庇護案件。一份聲明指出，即日起所有和阿富汗國民有關的移民申請的處理，將無限期停止，等待對安全和審查程序的進一步審查。