國民兵遭槍擊！ 川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

川普將「永久暫停」所有來自第三世界國家的移民。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）今日宣布，政府將「永久暫停」所有來自第三世界國家的移民，並強調此舉可以讓美國的體系能夠完全恢復正常。

川普今日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，表示目前全美外國人口已有約5300萬人，很多人依靠社會福利救濟生活，有人甚至來自監獄、精神病院、幫派或毒梟組織，「1個持有綠卡、年收入3萬美元的移民，每年大約能為他的家庭領取5萬美元的福利」，他認為這種「難民負擔」是美國社會功能失調的主因，包含學校、高犯罪率以及住房短缺等都受到影響。

川普指出，即使美國科技一直在進步，但移民政策卻卻侵蝕了這些成果，損害了許多人民的生活水準，「我將永久暫停所有第三世界國家的移民，讓美國的體系得以完全恢復正常」。

川普透露，他也將撤銷拜登（Joe Biden）政府批准的非法入境案，驅逐「對美國沒有貢獻或不愛國」的人，終止所有向「非美國公民」提供的聯邦福利和補貼，以及撤銷破壞國內安寧的移民公民資格，目的在於大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，「祝所有人感恩節快樂，除了那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國價值的人，你們不會在這裡待太久」。

川普強調，美國現在的問題，只有靠「反向移民」（Reverse Migration）才能徹底解決，不過川普並未說明「第三世界國家」有哪些，他稍早才因為2名國民兵遭槍擊的事件，下令將全面重審19個「高關注國家」人民的綠卡發放資格。

