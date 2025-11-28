國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民

阿富汗籍男子拉坎瓦爾廿六日涉嫌在華府槍擊兩名國民兵，造成一死、一命危，美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

川普並未詳述到底哪些國家屬於他文中的第三世界國家，也沒有說明第三世界或無限期暫停的定義。但他提到，這將包括美國前總統拜登任內核准的移民案件。

川普在上述發文中指稱，「我將無限期暫停來自所有第三世界國家的移民，讓美國的體系能全面恢復」，並終止所有在拜登政府時批准的數百萬件入境美國許可，並遣返任何不能幫美國創造「淨資產」或無法熱愛美國的人。

川普還寫道，將終止對非美國公民的一切聯邦福利及補貼，並對破壞美國國內安寧的移民撤銷美籍，和驅逐任何淪為公共負擔、構成安全風險或與「西方世界文明不相容」的外國人。

川普並在該發文中聲稱，根據美國官方統計，外來人口為五三○○萬名，大多靠政府發放的福利度日。他批評這些人來自「失敗國家」，或從監獄、幫派、「杜鵑窩」或販毒集團出來。

美國國籍與移民局（ＵＳＣＩＳ）尚未對此置評。白宮則在社媒轉發上述發文，並註記「這是川普總統發布的最重要資訊之一，請逐字閱讀」。

另外，ＵＳＣＩＳ局長艾德洛廿七日聲明，已奉川普之命，重新「全面且嚴格」審查來自十九個「受關注國家」的綠卡持有者。該局根據川普六月簽署、對十九國公民實施的旅遊禁令，理由是基於美國國安，包含阿富汗、寮國、獅子山、土庫曼、緬甸、多哥、蒲隆地、海地、伊朗、委內瑞拉、查德、古巴等國。

艾德洛表示，對美國及美國人民的保護是首要之務，美國人民不應承擔拜登政府魯莽的重新安置移民政策，美國人民的安全沒得商量。

根據艾德洛所簽的備忘錄，其命令將適用二○二一年一月廿日至今年二月廿日入境美國的約廿三點三萬名難民。

兩名隸屬美國西維吉尼亞州的國民兵廿六日在靠近白宮的法拉格特廣場附近遭槍擊，距離白宮僅幾條街。該槍擊案疑似為鎖定性攻擊，美國聯調局（ＦＢＩ）擬朝恐怖主義的方向偵辦。

美國國土安全部表示，涉嫌開槍的阿富汗國民拉坎瓦爾二○二一年在拜登的「盟友歡迎行動」（ＯＡＷ）下入境美國，該行動旨在讓數千名阿富汗人移居美國。

