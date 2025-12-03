國民兵遭槍殺！川普擬擴大旅遊禁令「從19國增至約30國」

國際中心／許智超報導

川普政府擬擴大旅遊禁令，將19國增至約30國。（圖／翻攝自川普臉書）

美國華府日前有2名國民兵遭29歲阿富汗移民拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）槍擊，釀1死1命危，引發川普政府對移民與邊境政策的全面收緊，川普更承諾將驅逐任何「不屬於這裡」的外國人。除了已對19國祭出旅遊禁令，政府內部正在考慮是否將禁令名單擴大至約30國，不過目前尚未決定該名單。

綜合美媒《CBS》、《CNN》報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）建議將禁令擴大至30至32個國家，她1日還在X平台上表示，自己已向川普建議對「所有讓殺人犯、寄生蟲及癮君子湧入美國的國家」全面禁止入境，更將當前移民潮形容為對美國資源的掠奪。多名美國官員則透露，國安團隊已啟動討論，尚未確定最終名單，範圍可能有所調整。

拉坎瓦爾於美東時間11月26日槍殺2名國民兵，造成20歲女士兵莎拉（Sarah Beckstrom）傷重不治，另一名24歲安德魯（Andrew Wolfe）目前仍在與死神拔河。川普政府指出，拉坎瓦爾於2021年透過拜登政府的「歡迎盟友」（Operation Allies Welcome）計畫進入美國，2025年更獲得庇護身分，而此背景讓川普再度痛批，前朝移民政策造成國安破口。

此外，川普政府宣布，無限期凍結所有與阿富汗人相關的簽證與移民案件，並要求美國公民暨移民服務局（USCIS）全面重新審查來自19個「關切國家」的綠卡持有人，包括阿富汗、海地、伊朗及委內瑞拉。

美方現行旅遊禁令涵蓋19國，多為亞洲與非洲國家，內容包括全面禁止部分國家國民入境，並對布隆迪、古巴、寮國、獅子山、土庫曼及委內瑞拉等國部分限制。川普也於11月28日宣布，將「永久暫停」所有來自第三世界國家的移民，並終止所有發放給非公民的聯邦福利與補貼，強調此舉是為了讓美國的制度得以完全恢復。國土安全部則於週二表示，新的禁令名單將「很快公布」。

