國民初戀再進化！秀智為新劇狂練芭蕾，體態跟臉蛋都美出新高度，韓妞都在瘋的「芭蕾雕塑」到底多厲害？

（圖／取自 skuukzky IG）

「國民初戀」秀智又美出新高度了！近期她在社群上分享的一系列生活照，讓粉絲們驚呼：「原本就是臉蛋天才，怎麼還能更進化？」只見照片中的她，臉蛋更加精緻小巧，身材纖細卻充滿力量感，整個人散發出一種高級的優雅氣質。原來，這一切都是為了她在漫改新劇《魅惑》中飾演的吸血鬼角色「宋靜花」做準備。為了完美詮釋這個魅惑眾生的角色，秀智投入了大量的芭蕾訓練，不僅練出了令人羨慕的螞蟻腰與天鵝頸，更帶起了一股「芭蕾美學」的運動風潮！

（圖／取自 skuukzky IG）

為了演活《魅惑》中那個神秘、優雅且充滿致命吸引力的吸血鬼「宋靜花」，秀智選擇了芭蕾作為體態雕塑的秘密武器。 從她分享的照片中可以看到，她身穿專業的芭蕾舞衣，在練習室中專注地進行把桿練習與劈腿拉伸。無論是挺拔的背部線條、修長的手臂延伸，還是標準的一字馬，都展現了她驚人的核心力量與柔軟度。這種訓練讓她的體態不再只是單薄的瘦，而是充滿了延展性與控制力，舉手投足間都散發著高貴的氣場。

（圖／取自 skuukzky IG）

為什麼韓國女生都在瘋芭蕾？3大體態紅利公開

秀智的芭蕾熱潮並非個案，近年來韓國演藝圈颳起了一陣「芭蕾風」，像是LE SSERAFIM Kazuha、TWICE Mina、朴智賢、朴圭瑛、BLACKPINK Jennie…等當紅女星也很喜歡芭蕾雕塑。究竟這項運動有什麼魔力？

1. 矯正體態神技：找回消失的身高

現代人長期低頭滑手機、久坐辦公，容易導致圓肩、駝背、骨盆前傾等問題，視覺上會讓人看起來變矮、變壯。

芭蕾優勢：芭蕾非常強調「開、繃、直、立」。在訓練過程中，必須時刻保持脊椎向上延伸、收緊核心、打開肩膀。這種長時間的對抗地心引力訓練，能有效矯正不良姿勢，把被壓迫的脊椎拉直，很多人練完後發現自己竟然「長高」了，其實是體態變挺拔了！

（圖／取自 skuukzky IG）

2. 雕塑修長線條：告別肌肉腿

很多女生擔心運動會讓腿變粗，變成壯碩的肌肉腿。

芭蕾優勢：芭蕾的發力方式與重訓不同，它更著重於深層肌肉的控制與延展。透過大量的拉伸動作，能將結塊的肌肉拉長、拉細，練出的是像秀智那樣緊緻、流暢且修長的「條狀肌肉」，讓四肢看起來更加纖細。

（圖／取自 skuukzky IG）

3. 培養優雅氣質：舉手投足都是仙氣

芭蕾不只是一項運動，更是一種藝術薰陶。

芭蕾優勢：長期的芭蕾訓練會潛移默化地影響妳的日常儀態。妳會習慣性地收腹挺胸、下巴微收，連走路的姿態都會變得輕盈優雅。這種由內而外散發出的「天鵝頸」與「直角肩」氣質，是任何醫美都做不到的，也是秀智之所以那麼著迷苦練芭蕾的原因。

（圖／取自 skuukzky IG）

