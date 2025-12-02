國民力量少壯派正準備道歉文 與尹錫悅政治決裂

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國前總統尹錫悅在去年12月3日發布緊急戒嚴事件已過1年，當時執政黨國民力量的「少壯派」正準備將於明天發表道歉立場文，包括承諾與尹錫悅政治性決裂，並就戒嚴事件道歉。

韓國前總統尹錫悅在去年宣布戒嚴時隸屬保守黨「國民力量」黨，尹錫悅已在5月退黨。

根據朝鮮日報今天報導，國民力量的學習小組「對策與責任」成員（少壯派）已準備好題為「非常戒嚴1年，將以省察、反省與刻骨銘心的革新重新出發」立場文，並與黨內議員分享、詢問是否願意參與。

廣告 廣告

道歉立場文內容包含對於去年戒嚴風波的反省，還有與前總統尹錫悅政治決裂，以及黨內革新的訊息，他們承諾「將與尹前總統及所有擁護戒嚴的勢力政治性決裂」。

立場文指出，去年戒嚴事件否定、踐踏國民以血汗成就的大韓民國自由民主主義，是反憲法、反民主行為，「作為當時執政黨的國會議員，深切感受到未能提前阻止戒嚴的責任，向國民深深致歉」。

立場文也提到，將對過去進行反省，且以勇敢決斷為基礎邁向新的未來，他們說：「將以刻骨銘心的變化與革新，重新成為能給國民帶來希望的政黨，懇切拜託大家支持與應援我們的未來。」

「對策與責任」成員表示，將以這些內容為基礎，對107名議員進行全數調查，並於明天正式發表立場文。一名議員表示，許多議員認同有必要就戒嚴事件道歉，「希望以此次立場文為起點，推動黨的革新與重建工作」。

另一名同意該內容的議員表示，若沒有對過去徹底反省，在目前這種狀態下無法向國民訴求支持，也無法迎接地方選舉。他也表示，「國民力量應拋開與戒嚴及尹前總統的關係，邁向未來」。（編譯：楊啟芳）1141202