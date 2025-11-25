「國民女友」祈錦鈅認2年婚告吹 苦撐破爛身心！揭離婚主因：我沒有條件很差
「國民女友」祈錦鈅外型亮麗、身材姣好，累積大票粉絲追捧，2023年和圈外人閃婚生子，不過看似幸福美滿的婚姻竟玩完，今（25日）祈錦鈅清晨接連發文，坦言「我們的人生終將沒有彼此」，並證實已簽字離婚。
現年30歲的祈錦鈅今年5月被爆婚變，雖事後表示「我們夫妻的關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，但如今卻自爆已離婚，接連在Instagram限時動態發文，「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我，沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口」，坦言這是她產女1個月後的狀態。
祈錦鈅苦撐一年究竟經歷了什麼？
祈錦鈅坦言，劃分界線是件好事，「做決定的時候不用再猶豫，不用自作多情也不用自我感動。對於對自己沒有付出的人，到底要怎麼一而再再而三的催眠？」並有感而發地嘆，「所以是時候好好告別了，我們的人生終將沒有彼此，不遺憾，是命中註定。」
祈錦鈅接著又二度發文表示，「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人」，至於幫助過她的朋友，她會永遠記在心上，並強調目前的她過得很好，「我注定一個人孤軍奮戰」，未來將以家人為優先，不會讓對方在不健康的關係中被迫長大，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」
離婚內幕為何讓她喊出「人生終將沒有彼此」？
據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅證實去年已離婚簽字，表示「這一年來我沒有跟他拿任何錢，他也沒有關心我，我自己付出的絕對不比他少，我確定我沒有欠他，他應該有新生活了，我支持他有新女朋友，未來我也會有男朋友，都該要有新生活」，也無奈表示，「決定離婚的原因，當初發生很多事情，都在相處期間有各自委屈，但都放大彼此，也都不願意溝通，他應該會有更適合他的人，我也不願意委屈，我沒有條件很差」。
