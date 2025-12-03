「國民女婿」羅一鈞戰北市？王世堅稱「應該也適合」：立院是我參政最後一戰

民進黨立委王世堅在中常會前受訪。楊亞璇攝



民進黨派誰出戰2026台北市長，外界關注。有網友點名「國民女婿」疾管署長羅一鈞出戰，對此，民進黨立委王世堅今（12/3）回應，應該也是適合的人選，只要是好的人選，黨一定有列入考量，他一再的推薦他認為最強的，如鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜等人，並稱自己將立法院視為參與政治的最後一戰。

王世堅下午前往民進黨中常會，媒體詢問羅一鈞選台北的看法，王世堅說，應該也是適合的人選吧，「因為我對他也不是很了解，我不方便評論。」但是只要是好的人選，黨一定有列入考量。

王世堅表示，民進黨有選對會，會針對每一位被社會推薦的好人才去做評估，黨去做這樣的評估是對的，因為就是要讓最強的出來，是每個黨大概都會去做的事情，所以他一再的推薦他認為最強的，比方說鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，這些都是最強的。

由於國台辦近日對王世堅攻擊，是否反而會變成助選員，讓王世堅選台北市長的氣勢可能更旺？王世堅回應，「我絕對不敢這麼想」，絕對沒有做這種奢想，他現在立法院的工作範圍內，做的很愉快，他也一再的感謝所有支持他的民眾，因為選民讓他能夠再次回到立法院，來為國家社會說一點話、做一點事，這已經是他一生最大的光榮。

王世堅強調，「我把我立法院視為我參與政治的最後一戰，而且也做的順心、愉快。所以我絕對不敢去。」但黨只要提任何一位參選首都台北市長，他一定盡他全力幫忙，這是一定的。

