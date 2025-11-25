國民女神還他自由！祈錦鈅離婚藏1年 「努力撐著破爛的身心靈」
【緯來新聞網】「國民女神」祈錦鈅一早在臉書發文，提到「很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈」、「我也注定一個人孤軍奮戰」，加上先前曾被爆早已和圈外人老公「小青蛙」簽字離婚，今（25日）證實雙方已經離婚1年。
祈錦鈅（右）結束2年婚姻。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
30歲祈錦鈅發文寫下婚後兩年的生活，獨自努力撐著破破爛爛的身心靈長達1年，「沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子，而現在的我很好請大家不用擔心，真的擔心就多發工作給我」。
根據《TVBS新聞網》報導，她表示：「我覺得該把他的自由還給他，這一年來我沒有跟他拿任何錢、他也沒有關心我，我付出的絕對不比他少，我確定沒有欠他，他應該有新生活了，我支持他有新女朋友，未來我也會有男朋友，都該要有新生活」。
至於選在現在才宣布離婚，她坦言不想再自作多情，發生很多事情所以決定離婚，「在相處期間有各自委屈，但都放大彼此，也都不願意溝通，他應該會有更適合他的人，我也不願意委屈，我沒有條件很差」。
