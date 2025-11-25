「國民女神」祈錦鈅認婚變！清晨發文洩心聲：身心靈破破爛爛

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

「國民女神」祈錦鈅與圈外男友A先生，2人交往不到半年就於前年閃婚，同年11月平安產下女兒，不料卻在今年5月被爆出婚變，雖然她當時表示「我們夫妻的關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，婚姻狀況仍成為粉絲關心的話題。沒想到，她今（25）日清晨無預警接連在IG發文，並寫下「是時候好好告別了，我們的人生，終將沒有彼此，這不遺憾，是命中注定」，證實2人婚變傳聞。

祈錦鈅坦言「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。」（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅今日清晨先在IG限時動態直言，「界線劃分出來也好，做決定的時候不用再猶豫，不用自作多情也不用自我感動。對於對自己沒有付出的人，到底要怎麼一而再再而三的催眠？所以是時候好好告別了，我們的人生，終將沒有彼此。這不遺憾，是命中注定。」

不久後，祈錦鈅再度發文曝心聲，「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人」，至於所有幫助過她的朋友，她會記得一輩子。

祈錦鈅今日清晨先在IG限時動態直言「是時候好好告別了。」（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅強調目前的她狀態很好，樂觀表示，「真的擔心就多發工作給我，小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰，2個大人的任何命運本身不是傷害，小孩真正受傷的是『在不健康的關係裡被迫長大』。」她最後坦言，未來將以小孩優先，這無庸置疑，「我們會是好的父母，但終究是2個家庭。」

