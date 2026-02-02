國民妹妹人設翻車！永野芽郁陷不倫「換頭求生」 網諷火速回歸：真了不起

永野芽郁新造型劇照視覺效果充滿活力與帥氣感。（翻攝自naganomei_staff IG）

日本女星永野芽郁自去年7月深陷田中圭不倫醜聞泥淖後，演藝事業一度停擺，在消失螢光幕前約半年之久後，近日透過經紀人帳號大動作宣告回歸。這次她帶著Netflix原創電影《我的瘋狂女權女友》強勢現身，並以一頭俏麗的短鮑伯頭形象首度亮相，試圖透過「大改形象」來宣告復出。

照片中的她穿著率性運動外套與亮黃色皮帶，雖然視覺效果充滿活力與帥氣感，但與過往「國民妹妹」清純形象大相徑庭，似乎也隱含著想擺脫過去、重塑演員定位的強烈企圖心。

廣告 廣告

然而，這場原本應是充滿驚喜的回歸秀，卻在社群媒體上引爆輿論大戰。死忠粉絲們雖然激動地刷出一片愛心，高喊「終於等到了」「短髮帥到心跳加速」來護航，但這份熱情卻壓不住排山倒海而來的質疑聲浪。

大批日本網民對於她不倫後僅僅半年就重拾工作感到極度反感。（翻攝自永野芽郁 IG）

大批日本網民對於她不倫後僅僅半年就重拾工作感到極度反感，留言區充斥著辛辣嘲諷，直指演藝圈對藝人的道德標準過於寬鬆，甚至有人諷刺她「復出速度快得驚人」，認為她清純派人設早已徹底翻車，如今若無其事地回歸，對受害者而言是二度傷害。

更令外界玩味的是，永野芽郁復出的首部作品竟涉及敏感的「女性主義」題材。在個人私德遭受強烈質疑當下，選擇演出這類探討女性權益與社會眼光的作品，無疑是一場遊走在鋼索上的豪賭。支持者期待她能以演技實力跨越醜聞，但反對者卻認為這與她的不倫標籤相比顯得極其諷刺。

更多鏡週刊報導

豪門不倫玩出火！富商公公泳池欲溺斃前媳婦 她戀愛腦求法官放過恐怖情人

人妻不倫蜘蛛網！「時間管理大師」慘死住處 腳踏7泰男爽領生活費

大S逝世滿一年！紀念雕像將揭幕 前婆婆張蘭直播中遭9歲孫調侃「千年老妖」反應曝