國民妹妹IU再發威！AAA奪傳奇女歌手、年度藝人獎

南韓國民妹妹IU（李知恩）於5日抵達台灣高雄，出席韓國年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）。原本以演員身份參加的她，卻意外榮獲AAA 10周年的「傳奇女歌手獎」，令她感到驚喜與困惑。

IU今年在AAA奪下傳奇女歌手獎。（圖／LINE TV提供）

在頒獎典禮上，IU獲得的「Legendary Solo」傳奇女歌手獎讓她感到意外，她在台上笑著表示，感謝AAA頒發如此多的獎項（此前已獲得4座），並坦言自己本是以演員身份出席，卻拿到了歌手的獎項，讓她一時不知所措。她表示：「真的很抱歉，看到台上那麼多優秀的歌手表演，也讓我想到我也是可以表演的人。」並承諾未來會努力成為更好的歌手IU。

廣告 廣告

IU在頒獎典禮中還再次獲得年度藝人獎，並在現場放煙火慶祝，氣氛熱鬧非凡 。（圖／LINE TV提供）

此外，傳奇男歌手獎則由權志龍（GD）獲得，現場也播放了GD先前錄製的感謝影片。團體獎項方面，則由BLACKPINK和BTS（防彈少年團）共同獲得。IU在頒獎典禮中還再次獲得年度藝人獎，並在現場放煙火慶祝，氣氛熱鬧非凡。目前，IU已獲得Fabulous、Best Couple、Hot Trend、Legendary Solo及年度藝人獎等多項殊榮。

IU在頒獎典禮中還再次獲得年度藝人獎，並在現場放煙火慶祝，氣氛熱鬧非凡 。（圖／LINE TV提供）

延伸閱讀

JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！

掰了家寧！Andy遊越南「公開女伴」甜喊：找回戀愛感

薔薔代班《不熙娣》遭網友嫌吵 飆粗口回擊：那叫他來主持啊