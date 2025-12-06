國民妹妹IU再發威！AAA奪傳奇女歌手、年度藝人獎
南韓國民妹妹IU（李知恩）於5日抵達台灣高雄，出席韓國年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）。原本以演員身份參加的她，卻意外榮獲AAA 10周年的「傳奇女歌手獎」，令她感到驚喜與困惑。
在頒獎典禮上，IU獲得的「Legendary Solo」傳奇女歌手獎讓她感到意外，她在台上笑著表示，感謝AAA頒發如此多的獎項（此前已獲得4座），並坦言自己本是以演員身份出席，卻拿到了歌手的獎項，讓她一時不知所措。她表示：「真的很抱歉，看到台上那麼多優秀的歌手表演，也讓我想到我也是可以表演的人。」並承諾未來會努力成為更好的歌手IU。
此外，傳奇男歌手獎則由權志龍（GD）獲得，現場也播放了GD先前錄製的感謝影片。團體獎項方面，則由BLACKPINK和BTS（防彈少年團）共同獲得。IU在頒獎典禮中還再次獲得年度藝人獎，並在現場放煙火慶祝，氣氛熱鬧非凡。目前，IU已獲得Fabulous、Best Couple、Hot Trend、Legendary Solo及年度藝人獎等多項殊榮。
延伸閱讀
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
掰了家寧！Andy遊越南「公開女伴」甜喊：找回戀愛感
薔薔代班《不熙娣》遭網友嫌吵 飆粗口回擊：那叫他來主持啊
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 89
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
快訊！趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 57
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 69
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 57
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 510
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 28
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 40
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 8
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
「無人演唱會」後遭質疑 濱崎步再發聲：遺憾始終揮不去
日本天后濱崎步的上海演唱會，在前一天遭到中國以「不可抗力因素」取消，不過她仍獨自面對1萬多個空座位完成演出。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，透露內心掙扎。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 17
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
AAA明登高雄世運 15組韓星接力抵台
韓國頒獎典禮AAA本周末將於高雄世運登場，41組演出陣容和頒獎陣容分2天抵台，4日下午首波抵台的包括男女混聲團ALLDAY PROJECT、女團MEOVV、KISS OF LIFE、QWER、演員秋泳愚、嚴志媛與饒舌歌手Ash Island；傍晚則有男團ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip、AHOF，女團KIIIKIII，以及個人歌手WOODZ、崔叡娜搭乘專機抵達，吸引約300名粉絲接機。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6